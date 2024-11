Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép, thu giữ 6kg ma túy

Đối tượng Nguyễn Anh Ngọc cùng tang vật. Ả(nh: TTXVN phát)

Ngày 11/11, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Công an xã Mường Hung, Đồn Biên phòng Mường Cai làm nhiệm vụ tại xã Mường Hung đã phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1979, trú tại xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). Tang vật thu giữ gồm khoảng 2kg ma túy đá, 1kg ketamine và hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp (có khối lượng gần 3kg).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã đã tổ chức biểu dương các cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án; đồng thời, lưu ý lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng chuyên án, triệt xóa tận gốc điểm, tụ điểm và đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

