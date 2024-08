Sơn La: Thiệt hại hơn 501 tỷ đồng do 3 đợt mưa lũ trong tháng 7

Nước ngập sâu tại bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trong tháng 7/2024, tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng của 3 đợt mưa lớn (3 -8/7, 22- 25/7, 28-31/7), gây thiệt hại nặng về người, nhà cửa, hoa màu và ngập úng tại nhiều địa phương.

Theo thống kê ban đầu của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trong tháng 7, mưa lũ đã làm 11 người chết và 6 người bị thương; trên 2.670 nhà bị thiệt hại; 29 điểm trường bị ảnh hưởng; hơn 4.143ha diện tích lúa mùa bị ngập, cuốn trôi; hơn 548ha hoa màu, rau màu bị ngập; trên 500 con gia súc bị chết, cuốn trôi; hơn 12.290 con gia cầm bị cuốn trôi.

Mưa lũ cũng đã làm sụt taluy dương và sa bồi trên 620.400m3; xói lề đường 1.327m3; 15 cầu treo bị cuốn trôi, hư hỏng; 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông. Mưa lũ còn làm gẫy đổ, nghiêng 36 cột điện trung thế, 244 cột điện hạ thế; trên 5.560m dây hạ thế, 440 công tơ và trên 90 hòm công tơ bị hư hỏng.

Ước tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 khoảng hơn 501 tỷ đồng.

Ông Cao Viết Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, thông tin ngay khi thiên tai xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố với phương châm "4 tại chỗ" phân công thành viên trong Ban Chỉ huy từ huyện đến xã trực tiếp tới những địa bàn bị ảnh hưởng nặng do thiên tai chỉ đạo sơ tán dân, di dời bảo vệ các công trình, bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho bà con.

Đồng thời, tổ chức ứng cứu các điểm bị cô lập, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích; chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Đến nay, Công an, Quân đội và lực lượng xung kích kịp thời hỗ trợ các hộ vùng ngập úng, sạt lở di dời tài sản đến nơi an toàn, đảm bảo an ninh trật tự vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các lực lượng chức năng tổ chức tiêu độc, khử trùng phòng trừ dịch bệnh.

Ngành Giao thông Vận tải tỉnh, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các trạm đi kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại và tổ chức san gạt đất, làm thông tuyến bước 1 trên tất cả tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện để phương tiện có thể lưu thông tạm thời.

Công ty Điện lực Sơn La chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sửa chữa hệ thống điện bị hư hỏng để cấp điện trở lại cho số khách hàng bị mất điện.

Các huyện, thành phố chỉ đạo vận động nhân dân cho ở nhờ và bố trí nhà văn hóa làm chỗ ở tạm cho nhân dân bị mất nhà. Đồng thời, rà soát, xin chủ trương của tỉnh triển khai các điểm sắp xếp dân cư, tập trung bố trí cho những hộ có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, sập đổ và nhà bị sạt lở phải di dời khẩn cấp./.

