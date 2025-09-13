Tà Lùng-Thủy Khẩu trở thành cặp cửa khẩu quốc tế

Việc Chính phủ Việt Nam-Trung Quốc thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng-Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế, mở ra cơ hội phát triển mới cho thương mại, dịch vụ, đầu tư, du lịch hai bên.

Ngày 12/9, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng-Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế.

Cửa khẩu Tà Lùng-Thủy Khẩu là một trong những tuyến cửa khẩu truyền thống, lâu đời, gắn liền với quá trình giao lưu, buôn bán, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Việc Chính phủ hai nước thống nhất nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế mở ra cơ hội phát triển mới cho thương mại, dịch vụ, đầu tư, du lịch; tăng cường sự kết nối về giao thông, giao lưu văn hóa, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.