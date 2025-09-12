Công bố nâng cấp cửa khẩu Tà Lùng-Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế

Ngày 12/9, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) phối hợp với Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng-Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kết quả của sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, sự phối hợp hiệu quả giữa các Ủy ban liên hợp và các bộ, ngành Trung ương, cùng với nỗ lực hợp tác chặt chẽ của chính quyền hai địa phương Cao Bằng và Quảng Tây.

Việc nâng cấp cửa khẩu không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh mà còn góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu vốn là tuyến giao thương truyền thống lâu đời, gắn liền với quá trình giao lưu, buôn bán và hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Việc nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế mở ra cơ hội phát triển mới cho thương mại, dịch vụ, đầu tư, du lịch; đồng thời tăng cường kết nối giao thông, giao lưu văn hóa và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai địa phương và hai quốc gia.

Việc đưa vào khai thác lối thông quan Cầu Tà Lùng II - Thủy Khẩu là minh chứng cụ thể cho quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Cây cầu này giúp phân luồng phương tiện vận tải, giảm tải cho khu vực cửa khẩu chính, tăng năng lực thông quan, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, mở rộng hợp tác sản xuất, dịch vụ logistics và công nghiệp phụ trợ.

Với vị trí chiến lược kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam với Quảng Tây, lối thông quan mới sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo việc làm và ổn định đời sống cư dân biên giới.

Tại buổi lễ, ông Lam Hiểu, Bí thư Thành uỷ thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhấn mạnh, thành phố Sùng Tả coi đây là cơ hội để tiếp tục hợp tác với tỉnh Cao Bằng, triển khai đồng thuận quan trọng giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước và Tuyên bố chung Trung Quốc - Việt Nam ở cấp địa phương. Tập trung vào mục tiêu tổng thể "6 hơn" trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, Sùng Tả sẽ tiếp tục thực hiện nguyên tắc "hữu nghị, chân thành, cùng có lợi và bao trùm", tăng cường trao đổi thương mại, nâng cao hợp tác năng lực sản xuất và cùng thúc đẩy kết nối kinh tế khu vực, góp phần xây dựng một cộng đồng Trung Quốc - ASEAN gắn kết hơn, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.”

Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý cửa khẩu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Quảng Tây trong quản lý biên giới, duy trì an ninh trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Cao Bằng hy vọng, cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu sẽ trở thành điểm sáng trong hợp tác biên giới Việt - Trung, là cầu nối quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước./.

