Tai nạn nghiêm trọng ở Lạng Sơn: Khởi tố, bắt giam lái xe container chở ximăng

Công an Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuân - tài xế ôtô đầu kéo chở ximăng dừng đỗ nhưng không bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người tử vong, 10 người bị thương, ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1985, trú tại thôn Liễu Ngạn, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ."

Kết quả điều tra xác định vụ tai nạn giao thông xảy ra do Quách Đình Trọng (sinh năm 1966, trú tại tổ 23, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe khách, biển kiểm soát 14B-036.57 chạy hướng Lạng Sơn-Hà Nội không chú ý quan sát, chạy với tốc độ không đúng quy định đâm vào phần đuôi bên trái xe ôtô đầu kéo, biển kiểm soát 98C-016.45, kéo theo sơmi rơmoóc 98R-013.79 trên xe chở ximăng.

Xe ôtô đầu kéo do Nguyễn Văn Tuân điều khiển bị hỏng máy, đang đỗ cùng chiều phía trước, không bật đèn cảnh báo nguy hiểm, không đặt biển cảnh báo nguy hiểm phía trước, phía sau xe ôtô.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Quách Đình Trọng.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định.

Trước đó, khoảng 2 giờ 10 phút ngày 31/10, tại Km70+830, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Rừng Cấm-Chắm Non (xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ôtô hợp đồng chở khách 16 chỗ 14B-036.57 với xe ôtô đầu kéo 98C-016.45, kéo theo sơmi rơmoóc 98R-013.79.

Sau đó, xe ôtô hợp đồng chở khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với xe ôtô đầu kéo 77H- 041.15, kéo theo sơmi rơmoóc 77R-046.08 chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 10 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu xác định xe khách 14B-036.57 khi tới đoạn đường trên là dốc cua, trời tối lại không có đèn đường nên đã đâm vào đuôi bên trái xe ôtô đầu kéo 98C-016.45 bị hư hỏng, đang dừng, đỗ bên đường./.