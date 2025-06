Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với cơ sở giết mổ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chấn chỉnh việc quản lý hoạt động giết mổ, quy trình kiểm soát giết mổ động vật, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Công văn chỉ rõ trong vòng một tuần cuối tháng 5/2026 và đầu tháng 6/2025, đã có hai vụ việc nghiêm trọng bị phát hiện. Cụ thể, ngày 30/5, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh bắt giữ xe tải vận chuyển 180 con lợn chết, lợn bệnh đang trên đường tiêu thụ. Ngày 3/6, tại Quảng Trị, một xe tải khác chở nhiều lợn chết được phát hiện đang đưa vào lò mổ.

Đặc biệt, xuất hiện bài đăng trên mạng xã hội của chủ tài khoản Jonny Lieu (có 29.000 người theo dõi) với nội dung tố cáo một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam xảy ra tại cửa hàng C.P Fresh Shop Mỹ Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đến nay vụ việc này đang được Bộ Công an điều tra, làm rõ theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước thực trạng trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã ký văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, đặc biệt là đối với lợn chết, lợn bệnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thú y và các chỉ đạo từ trung ương, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó có Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022; các chỉ thị 17/CT-TTg (ngày 13/4/2020), 02/CT-TTg (ngày 14/01/2023), 29/CT-TTg (ngày 06/12/2023); Công điện số 58/CĐ-TTg (ngày 16/6/2024) và Công văn số 9001/BNN-TY ngày 08/12/2023.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với cơ sở giết mổ.

Công văn nêu rõ các cơ sở vi phạm như giết mổ lợn chết do dịch bệnh, giết mổ không có nhân viên thú y giám sát phải bị xử lý nghiêm. Các cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm hoặc sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm trong giết mổ phải bị đình chỉ hoạt động.

Bộ cũng đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tại địa phương triển khai nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ theo Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016, quy định kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Điều này đảm bảo từ khâu tiếp nhận động vật, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ đều phải có kiểm tra, giám sát rõ ràng.

Ngoài ra, các địa phương cần xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các lực lượng liên ngành như thú y, y tế, công an, quản lý thị trường... nhằm tăng hiệu quả phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển, giết mổ động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Bộ cũng yêu cầu các tỉnh thành trực thuộc trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và thực hành đúng quy trình. Đồng thời, nâng cao nhận thức người tiêu dùng, khuyến cáo không sử dụng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có kiểm soát thú y.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần ưu tiên xây dựng mạng lưới giết mổ tập trung, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Cùng với đó, các địa phương triển khai chương trình giám sát chủ động về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật./.

Sẽ đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ Công ty C.P bị tố bán "thịt heo bẩn" Theo đại điện Cục Chăn nuôi-Thú y, hình ảnh của người dân tố cáo cho thấy dấu đóng trên thân thịt heo bị tố là thịt bẩn của Công ty CP là dấu đóng sai, vì đây là heo bệnh bắt buộc phải tiêu huỷ.