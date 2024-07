Tăng hy vọng có thêm nguồn nước cho người dân Gaza

Trẻ em lấy nước tại vòi nước công cộng ở thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/7, một quan chức Israel xác nhận công ty điện lực tại Dải Gaza đang tiến hành kết nối lại nguồn điện nhằm tăng công suất hoạt động của một nhà máy khử muối để có thể sản xuất nhiều nước hơn cho cư dân vùng lãnh thổ ven địa Trung Hải này.

Theo quan chức trên, kế hoạch của Israel nhằm cung cấp điện cho nhà máy lớn chuyên khử muối ở thành phố Khan Younis, phía Nam Gaza.

Ngoài ra, sẽ không có bất kỳ đường dây điện nào khác được kết nối lại vào thời điểm này.

Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy trong ngày 2/7, các công nhân của công ty Điện lực Palestine đã bắt đầu sửa lại đường dây điện bị hỏng kể từ khi xảy ra xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hồi tháng 10 năm ngoái.

Đài truyền hình nhà nước Kan TV của Israel đưa tin, kế hoạch trên lần đầu tiên được Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant phê duyệt vào ngày 16/6 năm nay.

Với nguồn tài trợ của Liên hợp quốc vào năm 2017, nhà máy khử muối tại thành phố Khan Younis đã đi vào hoạt động nhằm cung cấp nước uống cho các khu vực Deir al-Balah, Khan Younis và Mawasi - hiện là nơi nương náu của những người dân Gaza phải di tản vì các cuộc tấn công của Israel trong những tháng qua.

Theo cơ quan y tế tại Dải Gaza, trong hơn 8 tháng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Hamas-Israel, hơn 37.900 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 87.000 người bị thương. Bên cạnh đó, các nhóm cứu trợ đánh giá cơ sở hạ tầng và tài sản thiệt hại ở mức chưa từng có.

Khi xung đột bùng phát, Israel đã cắt hầu hết nguồn cung cấp điện, nước, lương thực và nhiên liệu cho người dân Palestine tại Gaza.

Ngày 26/1 năm nay, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) trực thuộc Liên hợp quốc đã ra phán quyết yêu cầu Israel thực thi mọi biện pháp trong quyền hạn của nước này nhằm ngăn chặn các hành động diệt chủng tại Dải Gaza.

Phán quyết yêu cầu Israel đảm bảo không vi phạm các nghĩa vụ trong Công ước Liên hợp quốc về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người Palestine tại Gaza.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một quan chức Israel tiết lộ Văn phòng Thủ tướng nước này đang thảo luận kín khả năng Chính quyền Palestine (PA) sẽ quản lý Dải Gaza hậu xung đột Gaza.

Báo The Times of Israel dẫn nguồn trên cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn thành lập một "chính quyền dân sự - nếu có thể do người Palestine địa phương quản lý và hy vọng có được sự hỗ trợ từ các nước trong khu vực."

Những cá nhân được Israel lựa chọn quản lý Gaza là người dân địa phương làm việc cho PA và quản lý các vấn đề dân sự tại dải đất này cho đến khi phong trào Hamas tiếp quản vào năm 2007.

Hiện tại, phía Israel đang xem xét kỹ lưỡng vấn đề nhân sự. Bên cạnh đó, Văn phòng Thủ tướng Israel bắt đầu phân loại giữa ban lãnh đạo PA và những nhân viên cấp thấp hơn đã tham gia vào các cơ quan hiện có ở Gaza.

Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh từ nhiều tháng qua, Văn phòng Thủ tướng Israel đã chỉ thị cho các quan chức an ninh loại PA khỏi kế hoạch quản lý Gaza hậu xung đột. Điều này làm cản trở đáng kể các đề xuất đối với cách thức quản lý vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải sau khi xung đột chấm dứt./.

