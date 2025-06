Để an tâm bước vào kỳ thi có sức cạnh tranh cao, nhiều phụ huynh và học sinh đã tới Văn Miếu-Quốc Tử Giám dâng hương cầu may mắn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 của Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 7-8/6. Với gần 116.000 thí sinh dự thi và 201 điểm thi, kỳ thi năm nay vào lớp 10 của Hà Nội có quy mô lớn gấp khoảng 10 lần so với các tỉnh thành khác. Để an tâm bước vào kỳ thi có sức cạnh tranh cao, nhiều phụ huynh và học sinh đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương cầu may mắn./.