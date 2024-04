Tây Ninh: Bảo vệ Tổ quốc trên vùng đất cách mạng

Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Tân Phú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) kiểm tra hiện trạng cột mốc giới quốc gia. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Trải qua chặng đường 49 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền, quân và dân tỉnh Tây Ninh đã vượt qua những bước thăng trầm của mỗi thời kỳ cách mạng để giành thắng lợi.

Trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh đều không ngừng phát triển, làm “thay da đổi thịt” mảnh đất vô vàn khó khăn, gian khổ. Trong có, không thể không nhắc đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, đầy tự hào của các cán bộ, chiến sỹ Bộ đôi Biên phòng ngày nay trên vùng đất cách mạng vùng biên - nơi có Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát là nơi được chọn đặt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Những ngày này, nơi đây đang hừng hực khí thế dịp chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mỗi một cán bộ, chiến sỹ tại những đồn biên phòng đứng chân trên mảnh đất cách mạng anh hùng này đều thể hiện sự quyết tâm và niềm tự hào vô hạn. Hàng chục bia tưởng niệm liệt sỹ của các cơ quan, ban, ngành trải dọc Vườn quốc gia đều được quét dọn sạch sẽ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Công Đức, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, những năm qua, đơn vị đã phối hợp tốt với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu.

Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Tân Phú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) tuần tra giữa cái nắng gần 40 độ ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Nhờ đó, tình hình biên giới luôn ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Công Đức, trên đoạn biên giới Đồn quản lý, hiện có 8 bia tưởng niệm liệt sỹ Thông tấn xã Giải phóng, Đài phát thanh Giải Phóng, Xưởng phim Giải phóng…

Thời gian qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị thường xuyên quét dọn vệ sinh và dâng hương các tấm bia trên, nhất là trong các ngày Thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật Xanh, Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7…

Các hoạt động vừa nhằm bảo vệ vững chắc hệ thống các bia, vừa thể hiện lòng tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ có công với cách mạng, không ngại hy sinh trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Hạ sỹ Nguyễn Thanh Thái, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam cho biết, được thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới huyện Tân Biên - mảnh đất có bề dày lịch sử cách mạng anh hùng, là niềm vinh dự và tự hào nhất của anh.

Tự hào là chiến sỹ "quân hàm xanh," Thanh Thái luôn ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng, nỗ lực tiếp bước các thế hệ cha ông, quyết tâm đóng góp công sức trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc trong tình hình mới.

Là một trong những đơn vị Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn biên giới, trực thuộc khu Căn cứ Trung ương Cục miền Nam lịch sử, Thiếu tá Mai Đức Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Phú cho biết, Đồn luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành trong bảo quản, giữ gìn các di tích lịch sử trên địa bàn Đồn phụ trách.

Theo đó, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn phân công cho các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bảo quản, chăm sóc cảnh quan khu vực các bia di tích lịch sử, đồng thời, coi đây là một trong những điểm để giáo dục truyền thống.

Đặc biệt, trong những dịp lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Đồn tổ chức các hoạt động dâng hương, ôn lại truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trung úy Tô Tuấn Anh, Đội trưởng Đội vũ trang Đồn Biên phòng Tân Phú cho biết, luôn tự nhủ phải kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống vùng đất cách mạng, từ đó xây dựng ý chí quyết tâm, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh của Tổ quốc.

Theo Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2024 đến nay, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an toàn, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Công tác phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới đạt được nhiều kết quả tốt, đó cũng là minh chứng cho sự đồng hành, giúp đỡ của nhân dân của lực lượng chức năng vùng biên.

Nhìn lại chặng đường 49 năm xây dựng và phát triển, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, các đơn vị đã cùng với chính quyền, nhân dân khu vực biên giới vượt qua những “vết thương” nặng nề từ hậu quả chiến tranh, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới.

Các hoạt động đã củng cố lòng tin của chính quyền, nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo Tỉnh ủy Tây Ninh, những thắng lợi này bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 6,12%, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2 so với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; GRDP bình quân đầu người đạt 3.931 USD; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 751 triệu USD, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố; xuất khẩu đạt 6,6 tỷ USD, nhập khẩu đạt 4,98 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước xếp 29/63 tỉnh, thành phố cả nước; hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều tiếp tục được kéo giảm, hiện còn 0,67% (5 năm liên tục Tây Ninh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất nước).../.

