Tây Ninh: Khuyến cáo cẩn trọng khi leo núi Bà Đen khi trời mưa trơn trượt

Chiều 28/2, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh cho biết, các đơn vị vừa kịp thời cứu hộ một du khách gặp tai nạn do trượt ngã khi leo núi trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, Đội Cứu hộ cứu nạn thuộc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp nhận thông tin về một trường hợp du khách bị tai nạn do trượt ngã tại khu vực trụ điện số 86 (còn gọi là tuyến đường cột điện).

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng Công an và đội ngũ phục vụ trên đỉnh núi triển khai phương án ứng cứu.

Nhờ sự phối hợp kịp thời và nỗ lực của các lực lượng, nạn nhân được sơ cứu tại chỗ, đưa xuống chân núi an toàn và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng của mưa những ngày qua khiến địa hình trơn trượt, dẫn đến tai nạn.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách leo núi bằng đường bộ, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen khuyến cáo du khách cẩn trọng với thời tiết, đảm bảo an toàn khi tham gia leo núi và tuyệt đối không chủ quan khi trời mưa hoặc có sương.

Đặc biệt, du khách cần tự đánh giá sức khỏe và điều kiện thực tế của cung đường. Nếu nhận thấy địa hình quá trơn trượt, phải chủ động dừng hành trình hoặc tìm hướng xuống núi an toàn.

Bên cạnh đó, du khách cần trang bị giày leo núi chuyên dụng có độ bám cao, di chuyển chậm, tập trung quan sát, không chạy nhảy, đùa giỡn tại các đoạn dốc đứng hoặc khu vực đá có rêu phong.

Tuyệt đối không tự ý đi vào các đường mòn lạ để lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ khi có sự cố. Hotline cứu nạn khẩn cấp 0276 3875 678.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cũng nhấn mạnh, vì một hành trình trải nghiệm trọn vẹn và an toàn, mỗi du khách cần trở thành người leo núi văn minh, có trách nhiệm.

Núi Bà Đen cao 986m, là điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, hành hương lễ bái.

Bên cạnh hệ thống cáp treo hiện đại, núi Bà Đen còn là cung đường leo núi thể thao thu hút nhiều du khách yêu thích khám phá, rèn luyện thể lực.

Tuy nhiên, địa hình dốc, nhiều đá bám rêu khiến việc leo núi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện mưa, sương mù, đòi hỏi du khách phải hết sức thận trọng và tuân thủ các khuyến cáo an toàn./.

