Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm bán lẻ cao điểm phục vụ người dân sắm Tết

Với sức mua hàng hóa tiêu dùng Tết tăng cao so với thời điểm bình thường, hầu hết điểm bán lẻ đều đang vào mùa cao điểm phục vụ người dân mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Người dân mua hàng hóa tại Siêu thị Co.opmart. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này, hầu hết điểm bán lẻ đều đang vào mùa cao điểm phục vụ người dân mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đồng thời, sức mua hàng hóa tiêu dùng Tết cũng tăng cao so với thời điểm bình thường.

Cụ thể, từ ngày 23 tháng Chạp (ngày 2/2) đến nay, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... tăng giờ phục vụ Tết hơn 4 tiếng so với ngày thường.

Hệ thống các siêu thị này mở cửa và sáng đèn đến tận 22 giờ đêm hàng ngày trong mùa kinh doanh Tết năm nay.

Khách hàng vẫn có thể đặt hàng online trên website Co.oponline xuyên suốt trong Tết, tùy vào tình hình thực tế siêu thị có thể linh động giao theo nhu cầu.

Ngoài ra, chương trình “Đến Co.op chở Tết về” tại 800 điểm bán thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) bước vào giai đoạn tăng tốc về đích khi chỉ còn vài ngày là đến Tết Giáp Thìn 2024.

Năm nay, Saigon Co.op tung ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm Tết được khuyến mãi lớn, nhất là những sản phẩm thời vụ Tết do phụ thuộc vào thời gian bảo quản nay đã chính thức lên kệ.

Có thể kể đến những mặt hàng, gồm bánh chưng, bánh tét, bưởi khắc chữ Phúc Lộc Tài, bánh hỏi, củ kiệu hành muối, dưa cải chua, xôi chè, thịt kho hột vịt, canh khổ qua nhồi thịt, salad rau củ...

Chương trình “Đến Co.op chở Tết về” còn tung hơn 2.000 “bí kíp sắm Tết” dành cho khách hàng thành viên, cùng nhiều quà tặng khi đi mua sắm.

Đại diện Saigon Co.op cho biết hệ thống ghi nhận sức mua và lượt khách tăng cao so với ngày thường, nhất là đơn hàng online tăng gấp đôi được siêu thị xử lý, giao hàng ngay trong ngày.

Đặc biệt, chương trình “Mâm cỗ gia tiên” với những cải tiến đặc sắc, phù hợp với nhu cầu cúng giỗ cuối năm mà không tốn nhiều thời gian, lại đáp ứng đủ các khẩu vị nhiều vùng, miền.

Tương tự, hệ thống bán lẻ thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) cũng kéo dài thời gian hoạt động từ 7 giờ-22 giờ 30 phút, từ nay đến ngày 29 tháng Chạp.

Bên cạnh đó, hàng hóa tại hệ thống siêu thị Satramart và cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods của hệ thống bán lẻ SATRA đã nhộn nhịp để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng với hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá lên đến 50% từ nay đến ngày 9/2 (ngày 30 tháng Chạp âm lịch).

Điển hình, nhóm món ngon Tết Việt có giá ưu đãi từ 39.500-440.000 đồng cho những sản phẩm đặc trưng Tết như mứt, hạt, trà, càphê, bánh kẹo, lạp xưởng, yến sào, nước ngọt, bia rượu...

Còn nhóm hàng hóa tươi ngon chất lượng mỗi ngày sẽ luân phiên giảm giá ở mức từ 10-20%, gồm thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả, trái cây...

Còn trong thời gian từ nay đến nay 9/2 (ngày 30 tháng Chạp âm lịch), tại LOTTE Mart triển khai chương trình “Tết ấm no không lo về giá” với tất cả mặt hàng thịt lợn tươi cho mùa Tết Giáp Thìn 2024.

Hơn thế nữa, LOTTE Mart cam kết đảm bảo giá luôn tốt trong suốt mùa Tết Giáp Thìn 2024, để nhà nhà đều an tâm thưởng thức những bữa cơm đoàn viên ấm áp đầu năm mới.

Khách hàng chọn mua hàng trong hệ thống siêu thị bán lẻ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nhiều người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng với bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường về sức mua và thu hút khách hàng, nên không chỉ kênh bán lẻ hiện đại mà ngay cả mạng lưới chợ truyền thống cũng nỗ lực không ngừng để đảm bảo nguồn cung, chất lượng và an toàn thực phẩm đối với hàng hóa kinh doanh trong mùa Tết Giáp Thìn 2024.

Chính vì vậy, người dân mua sắm Tết Giáp Thìn 2024 không phải quan ngại về hiện tượng “khan hàng sốt giá,” cũng như mua sắm đông đúc như những năm trước.

Theo báo cáo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn thành phố tháng 1/2024 tăng 1,1% so tháng trước và tăng 24,4% so với cùng kỳ. Hiện nay, được xem là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm; trong đó, doanh thu bán lẻ tăng so với thời điểm bình thường.

Còn báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng hàng hóa nông sản cung ứng thị trường thành phố thông qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 7.600 tấn/ngày.

Dự kiến vào thời điểm cận Tết Giáp Thìn 2024, số lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường.

Để chuẩn bị Tết Giáp Thìn 2024, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai bám sát nguồn cung, giá cả hàng hóa nhập về thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặt khác, ngành công thương cũng phối hợp liên ngành đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo hoạt động bán lẻ tại mạng lưới chợ truyền thống, cũng như kênh phân phối hiện đại thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá, hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm./.