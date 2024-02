Doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh khuyến mại, kích cầu phục vụ mua sắm hàng Tết

Người dân mua sắm hàng Tết tại siêu thị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, vì vậy các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình giảm giá khuyến mại, tổ chức lại không gian mua sắm cũng như tăng thêm các điểm thanh toán giúp người dân mua hàng hóa thuận tiện, qua đó kích cầu tiêu dùng.

Nhiều mặt hàng giảm sâu

Để chuẩn bị cho Tết nguyên đán 2024, hệ thống WinCommerce đã làm việc với các nhà cung cấp trước 3 tháng cũng như đàm phán với nhà cung cấp, đồng thời kiểm tra kỹ chất lượng từng nguồn hàng cho đến những nhóm hàng hóa cho dịp Tết này.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc WinCommerce phụ trách chuỗi siêu thị Winmart cho hay dịp Tết Nguyên đán năm nay, doanh nghiệp tập trung vào nhóm hàng có giá bình quân khá thấp để đáp ứng được nhu cầu mua sắm của nhiều khách hàng hơn. Đặc biệt, các chương trình khuyến mãi triển khai tập trung nhiều hơn, trong đó có những chương trình dành cho nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu như thịt heo, rau củ…

Hàng hóa phục vụ Tết: Nguồn cung dồi dào, chú trọng bình ổn thị trường Bộ cũng phối hợp với các địa phương lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương khác để có được nguồn cung hàng hóa trong dịp cuối năm và Tết rẻ hơn so với thị trường từ 5-10%.

“Dịp Tết này, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, WinCommerce triển khai nhiều chương trình khuyến mãi “mua 1 tặng 1,” “mua 2 tặng 1”…, đồng thời tập trung chương trình khuyến mại kết hợp với thẻ thành viên, chẳng hạn như giảm giá đến 20% thịt heo, rau củ của VinEco…,” ông Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Trong công tác kiểm soát an toàn thực phẩm cũng được doanh nghiệp thường xuyên đánh giá, kiểm tra các nhà cung cấp theo định kỳ hằng tháng, hằng quý, đặc biệt với các mặt hàng tươi sống, chế biến.

Theo đó, WinCommerce có một hệ thống kho phân phối khắp cả nước (10 kho), quy trình kiểm tra hàng hóa qua 2 lớp, 1 lớp kiểm tra đầu vào và 1 lớp kiểm tra tại siêu thị. Do đó, 100% sản phẩm siêu thị Winmart kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm, mang đến cho người tiêu dùng một mùa Tết an toàn, tươi vui và trọn vẹn.

Doanh nghiệp bố trí điểm thanh toán thuận tiện, hỗ trợ khách hàng mua sắm. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long cho hay đơn vị cũng đã làm việc với các đơn vị cung ứng từ thời điểm tháng 6, tháng 7/2023 và cam kết sản lượng nguồn hàng tăng 20%, từ đó đảm bảo ổn định giá cả.

“Big C Thăng Long cũng triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá ngày cuối tuần, khóa (không tăng giá) với 10.000 sản phẩm trong giai đoạn 45 ngày Tết (từ ngày 28/12/2023 đến hết ngày 9/2/2024), cùng với đó là các chương trình khuyến mại,” ông Nguyễn Minh Tuấn nói.

Tương tự, với siêu thị Co.op Mart Hà Đông, bà Nguyễn Thị Kim Dung Giám đốc đơn vị này cho biết các chương trình giảm giá dịp Tết được thực hiện rất chi tiết, với nhiều siêu ưu đãi, chứ không phải "tăng lên rồi giảm xuống."

“Siêu thị phối hợp với doanh nghiệp cung ứng bỏ kinh phí để giảm giá sản phẩm, đẩy hết hàng hóa trước Tết để tránh tồn kho. Vì thế. Đây là dịp để người tiêu dùng tranh thủ mua sắm Tết với mức giá hấp dẫn, nhiều chương trình ưu đãi cho tất cả ngành hàng,” đại diện Co.op Mart Hà Đông cho hay.

Hàng Việt chiếm ưu thế

Nói về phương án mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp cận Tết, Phó Tổng Giám đốc WinCommerce Nguyễn Tiến Dũng cho biết siêu thị sẽ mở cửa đến 12h trưa ngày 30 Tết và mở lại vào mùng 4 Tết.

“Đơn vị tập trung 100% nhân sự phục vụ tại siêu thị và có gia tăng thời gian mở cửa hằng ngày tới 23h để người dân được mua sắm thoải mái hơn. Cùng đó, sẵn sàng phương án logistics, bảo đảm không thiếu hàng trong dịp Tết này”, ông Dũng nói.

Ngoài bán hàng trực tiếp, siêu thị Winmart cũng luôn duy trì liên kết với khách hàng qua nhiều kênh, trong đó có kênh bán hàng online để phục vụ nhu cầu của khách hàng tốt hơn.

Năm 2024, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị hàng trăm ngàn tấn sản phẩm hàng hóa, ước tính tổng giá trị khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với thực hiện Tết năm 2023. Đến nay đã có trên 1.300 điểm bán hàng của các đơn vị phân phối, bán lẻ đăng ký mở cửa bán hàng trở lại phục vụ nhân dân từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết, từ mùng 6 Tết trở đi các hệ thống hoạt động bình thường phục vụ nhân dân.

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thông tin, nắm bắt tình hình và đi kiểm tra thực tế cho thấy các doanh nghiệp đã chấp hành rất nghiêm túc chỉ đạo của thành phố.

Theo đó, các siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, đa dạng để phục vụ nhu cầu của người dân. Đáng chú ý, chủng loại, mẫu mã hàng Việt Nam rất tốt và xuất hiện nhiều trên các giá kệ của các siêu thị.

“Hàng Việt đang chiếm ưu thế trong dịp Tết Nguyên đán năm nay khi tại các siêu thị tỷ lệ hàng Việt đạt trên 90%. Mẫu mã đẹp hơn, chất lượng tốt hơn, giá hợp lý hơn. Đây là nhận xét của rất nhiều hệ thống phân phối và cả người tiêu dùng,” bà Trần Thị Phương Lan chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ủ y ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra công tác phục vụ Tết Nguyên đán tại siêu thị. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Đánh giá của Sở Công Thương Hà Nội cũng cho thấy, các mặt hàng trong nước và các mặt hàng nhập khẩu cũng được các siêu thị chuẩn bị với mức giá rất tốt, với các chương trình khuyến mại tới người tiêu dùng được phủ sóng ở tất cả các phân khúc thị trường từ phân khúc cao đến thấp.

Các siêu thị cũng chuẩn bị lượng nhân viên hùng hậu, hệ thống thanh toán, thu ngân nhằm đảm bảo mua sắm cho người dân thuận tiện, dễ dàng. Ngoài ra, các siêu thị cũng đăng ký mở thêm giờ, kéo dài thời gian bán hàng để phục vụ người dân trong dịp Tết.

“Sở Công Thương Hà Nội sẽ tăng cường nắm bắt giá cả, an toàn thực phẩm, hỗ trợ các xe vận chuyện 24/24 giờ để tăng cường điều tiết, lưu thông từ kho hàng đến các cửa hàng phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ, đáp ứng nhu cầu thường xuyên liên tục cho người tiêu dùng dịp Tết này,” bà Trần Thị Phương Lan cho hay./.