Thành phố Hồ Chí Minh: Không "lạm dụng tài trợ" thành khoản thu bắt buộc

Trước thông tin phản ánh về một số trường học chưa thực hiện đúng hướng dẫn thực hiện các khoản thu và vận động tài trợ trong nhà trường, tạo dư luận không tốt đối với ngành giáo dục và đào tạo, ngày 19/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi và vận động tài trợ cho giáo dục.

Theo đó, với việc vận động tài trợ trong giáo dục, nhà trường cần lập kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ. Kế hoạch vận động của các trường phải được Ủy ban Nhân dân xã, phường hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo phân cấp quản lý) phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng, không được “lạm dụng tài trợ” thành khoản thu bắt buộc.

Các trường cần mở rộng đối tượng tài trợ, không tập trung vào việc vận động từ cha mẹ học sinh; không tự ý đặt ra các khoản thu trái quy định, ngoài danh mục chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo trên danh nghĩa của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Tất cả các khoản thu phải được nhà trường thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh.

Các trường không để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai các nội dung thu của trường; tuyệt đối không được thay đổi tên và tự ý đặt thêm khoản thu nào phát sinh bất kỳ nằm ngoài quy định.

Trường học cũng cần lưu ý thực hiện giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm và tuân thủ đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Sở nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ hoạt động trực tiếp của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được thông qua sự ủng hộ tự nguyện, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ.

Theo quy định, các khoản kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng cho các mục đích sau: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu khẩn trương ban hành hướng dẫn thu, chi đối với cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý, trong đó, thống nhất khung mức thu phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

Các đơn vị tăng cường chỉ đạo quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; tăng cường kiểm tra theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định; có hình thức xử lý nghiêm đối với Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định./.

