Thành phố Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Từ năm 2021 đến nay, lực lượng Công an Nhân dân đã trồng được gần 6 triệu cây xanh, trong đó có 3 triệu cây được trồng tại các đơn vị công an và 3 triệu cây rừng trồng tại các khu vực đất an ninh.