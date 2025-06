Thành phố Hồ Chí Minh: Tiêu dùng nội địa kéo sản xuất công nghiệp tăng trưởng

Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tiêu dùng nội địa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2025 tăng đã kéo theo sản xuất nhiều ngành công nghiệp tăng trưởng.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2025 tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, IIP tăng 8,2% so với cùng kỳ và đây là mức sản xuất cao nhất trong 7 năm qua.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương, phân tích kết quả này đạt được là do trong 5 tháng đầu năm có nhiều ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng ổn định, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với chỉ số sản xuất tăng 8,4%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 2,0%...

Riêng ngành sản xuất và phân phối điện duy trì ổn định với chỉ số sản xuất tăng 0,7% và đảm bảo không để tình trạng thiếu điện xảy ra.

Đặc biệt, một số ngành tiếp tục là động lực chính của toàn ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh như dệt may, da giày, điện tử và ngành chế biến, chế tạo…

Ngành dệt may là một trong những động lực chính của toàn ngành công nghiệp. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có xu hướng trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái ngày càng phổ biến để giảm chi phí, tận dụng năng lượng tái tạo, đáp ứng tiêu chuẩn xanh từ đối tác quốc tế.

Thống kê trong 5 tháng đầu năm 2025 cũng cho thấy có 23/29 ngành công nghiệp cấp 2 có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; trong đó một số ngành có mức tăng cao, gồm: in, sao chép bản ghi các loại tăng 58,1%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 38,2%; sản xuất thiết bị điện tăng 36%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 24,2%...

Còn chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm tính chung 5 tháng đầu năm 2025 tăng 8,2% so với cùng kỳ, tương đương với mức tăng trưởng chỉ sản xuất toàn ngành công nghiệp. Ngoài ra, chỉ số sản xuất 3 ngành công nghiệp truyền thống tính chung 5 tháng đầu năm 2025 tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chỉ số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp trong tháng 5 năm 2025 chỉ tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, chỉ số lao động tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Những con số này chỉ ra rằng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch từ lao động giản đơn sang lao động yêu cầu kỹ năng cao hơn. Đặc biệt, trong cộng đồng doanh nghiệp FDI thành phố, xu hướng áp dụng công nghệ và tự động hóa gia tăng nên tốc độ tăng lao động khá chậm.

Dự báo ngành sản xuất công nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh thị trường xuất khẩu nhiều thách thức và rào cản phòng vệ thương mại, một số doanh nghiệp cho rằng, có thể tận dụng một số kênh xúc tiến như hội chợ, triển lãm… để trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, giúp nâng cao tỷ lệ chuyển đổi từ khách tham quan thành khách hàng thực sự.

Song song với đó, việc xuất hiện tại sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cũng thể hiện sự chuyên nghiệp, uy tín và cam kết phát triển bền vững, tạo dựng lòng tin cho cả khách hàng lẫn đối tác.

"Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhu cầu kết nối giao thương, đối tác quốc tế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với doanh nghiệp trong nước, nhất là phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp trong nước vẫn gặp nhiều rào cản khi muốn tiếp cận thị trường nước ngoài như thiếu thông tin thị trường, không có mạng lưới đối tác, hạn chế trong kỹ năng đàm phán quốc tế và thiếu nền tảng kết nối hiệu quả," bà Nguyễn Lan, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mice Eims Hàn Việt chia sẻ.

Liên quan đến giải pháp phát triển bền vững sản xuất công nghiệp, Giáo sư Trần Văn Thọ, chuyên gia kinh tế, chỉ ra rằng trước tình hình kinh tế thế giới biến động và bất định, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam nên đẩy mạnh khai thác những thị trường xuất khẩu mà Việt Nam có ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA).

In quần áo xuất khẩu. (Nguồn: TTXVN)

Mặt khác, nếu xuất khẩu sang Hoa Kỳ dự báo sẽ nhiều khó khăn trong thời gian tới thì doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động chuyển hướng xuất khẩu sang một số thị trường như Ấn Độ, châu Âu...

"Mặc dù vậy, để thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành sản xuất công nghiệp, Việt Nam phải chuyển hướng sang những quốc gia phát triển công nghệ cao để thu hút đầu tư với đa dạng hình thức như liên doanh, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ hội từ FTA thì nhiều nhưng doanh nghiệp cũng phải có nội lực nhất định mới có thể khai phá được thị trường tiềm năng, công nghệ…," Giáo sư Trần Văn Thọ cho biết thêm./.

