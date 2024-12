Thi công “nước rút” để Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ qua Quảng Trị sớm về đích

Các phương tiện thi công Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn qua xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN)

Nhà thầu đã và đang thi công “nước rút” Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị, để dự án về đích vào ngày 30/4/2025.

Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có chiều dài gần 66km, khởi công ngày 1/1/2023; trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài trên 32,5km đi qua các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

Giải phóng mặt bằng tuyến chính của dự án đã hoàn thành và thông tuyến từ ngày 24/10, qua đó tạo thuận lợi cho các nhà thà thầu thi công.

Tập đoàn Trường Thịnh đảm nhận thi công 20km trong tổng số 32,5km của dự án đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Đến ngày 4/12, nhà thầu này đã thảm nhựa mặt đường được 13km, còn lại 7km đang tiến hành.

Ông Thái Anh Giang, Chỉ huy trưởng Gói thầu XL02, Tập đoàn Trường Thịnh cho biết đơn vị đang tập trung thi công hoàn thành những hạng mục chính gồm đắp 200.000m3 đất nền đường, tập trung chủ yếu ở các nút giao; xây dựng các cầu vượt.

Khó khăn nhất hiện nay là thi công ba cầu vượt; trong đó hai cầu ở xã Cam Hiếu và Cam Thủy, huyện Cam Lộ, 1 cầu còn lại ở thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh.

Mặt bằng ở những vị trí này mới chỉ được bàn giao một nửa, một nửa còn lại còn đang vướng.

Nguyên nhân là do người dân còn kiến nghị đến bồi thường, hỗ trợ đền bù đất, công trình trên đất và bị ảnh hưởng do công trình, hạng mục có khối lượng thi công lớn nhất hiện này là nút giao dự án với Tỉnh lộ 75 (ĐT 75) đoạn qua xã Gio An, huyện Gio Linh.

Hạng mục này thi công hoàn thiện luôn sáu làn xe, để phục vụ mở rộng dự án sau này lên sáu làn xe (hiện dự án làm bốn làn xe).

Nếu thời tiết thuận lợi đến hết tháng 1/2025 phần lớn các hạng mục dự án sẽ cơ bản hoàn thành, trừ hạng mục nút giao dự án nối với đường ĐT 75.

Sau gần hai năm thi công, hình hài Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị đang dần hiện rõ. Nhiều đoạn của dự án đã được thảm nhựa, mặt đường bằng phẳng trải dài đi xuyên qua những cánh rừng trồng và vườn cao su.

Tại nhiều điểm, sau khi hoàn thành thảm nhựa mặt đường, nhà thầu thi công những hạng mục hoàn thiện như hệ thống cọc rào chắn, hệ thống thoát nước… ven đường.

Tại những nút giao, cầu vượt công việc còn nhiều nên các nhà thầu huy động tối đa phương tiện, nhân lực tập trung thi công “nước rút,” để phấn đấu đưa dự án về đích đúng hẹn là ngày 30/4/2025.

Về mặt bằng ở các cầu vượt thuộc dự án, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương, sở, ngành phối hợp khẩn trương giải quyết dứt điểm thuộc thẩm quyền.

Nội dung công việc vượt thẩm quyền của địa phương thì đề xuất tỉnh giải quyết. Các cơ quan chuyên môn đề xuất, tham mưu cho tỉnh để kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải giải quyết.

Thi công hạng mục cầu vượt thuộc Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn qua xã Gio An, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ Trần Hoài Linh cho biết hiện còn hàng chục hộ dân kiến nghị hỗ trợ do việc thi công và xây dựng các cầu vượt của dự án ảnh hưởng đến cuộc sống và nhà ở.

Thời gian qua địa phương đã tập trung giải quyết theo thẩm quyền, những vấn đề vuợt thẩm quyền đã báo với tỉnh giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đoạn qua Quảng Trị phải di dời tái định cư là 351 hộ; trong đó, các huyện Vĩnh Linh 88 hộ, Gio Linh 132 hộ, Cam Lộ 131 hộ.

Tỉnh xây dựng chín khu tái định cư gồm Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thủy (huyện Cam Lộ); Bến Quan, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh); Gio An, Linh Trường, Hải Thái (huyện Gio Linh) với tổng diện tích trên 37ha để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng dự án.

Đến nay các khu tái định đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng thiết yếu; qua đó giúp nhiều hộ dân triển khai xây dựng nhà ở để sớm ổn định cuộc sống./.

