Thị trường chứng khoán khả năng sẽ quay về xu hướng điều chỉnh trong tuần tới

Thị trường chứng khoán đã duy trì 4 tháng đi lên liên tục từ vùng giá 1.020 điểm. (Ảnh: Vietnam+)

Kết thúc thúc phiên giao dịch tháng Hai, các phân tích cho rằng có khả năng thị trường sẽ trở lại xu hướng điều chỉnh dừng mức 1.252,73 điểm và tăng 7,59% so với tháng Một. Như vậy, thị trường đã duy trì 4 tháng đi lên liên tục từ vùng giá 1.020 điểm (tháng 11/2023).

VN-Index vượt lên trên mốc 1.255 điểm

Tại phiên giao dịch đầu tháng Ba, VN-Index biến động trong vùng giá 1.245-1.255 điểm và đóng cửa ở mức 1.258,28 điểm, tăng 3,82% so với tuần trước. Theo đó, chỉ số này đã vượt lên trên mốc 1.255,11 và đây là điểm số cao nhất tại tháng 9/2023. Bên cạnh đó, HNX-Index chốt tuần ở mức 236,43 điểm và tăng 2,23% so với tuần trước.

Báo cáo từ Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho biết trong tuần, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 116.258 tỷ đồng, mặc dù giảm nhẹ so với tuần trước song vẫn duy trì vượt mức trung bình về khối lượng giao dịch trên 900 triệu cổ phiếu/phiên. Mặt khác, diễn biến đang cho thấy dòng tiền vẫn khá tốt với tính lan tỏa và luân chuyển xoay vòng trong các nhóm ngành trên thị trường. Hiện, nhiều mã/nhóm mã vượt đỉnh, thanh khoản gia tăng mạnh.

Chứng khoán Nhật Bản, Australia "đua nhau" lập đỉnh mới Chốt phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 744,63 điểm, tương đương 1,9%, lên mức 39.910,82 điểm - cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với diễn biến chung, nhà đầu tư nước ngoài gia tăng giao dịch trong tuần và họ mua ròng nhẹ với giá trị 98 tỷ đồng trên HoSE và gần 23 tỷ đồng trên HNX.

Báo cáo này cũng cho hay trong tuần, thị trường chứng khoán đón nhận nhiều thông tin từ nền kinh tế, như CPI tháng Hai tăng 1,04% so với tháng Một và bình quân 2 tháng, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 114 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái và cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,7 tỷ USD. Tuần qua, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024…

Trên thị trường, nhiều mã/nhóm ngành đã tăng giá mạnh và nổi bật nhất là nhóm ngành chứng khoán với nhiều mã vượt vùng giá đỉnh lịch sử và đỉnh gần nhất, như FTS (+18,13%), VDS (+13,97%), BSI (+12,14%), CTS (+11,20%), BVS (+9,73)...

Các cổ phiếu nhóm bất động sản cũng có diễn biến rất tích cực khi nhiều mã cũng tăng giá mạnh vượt trội, thanh khoản gia tăng đột biến nổi bật như IJC (+16,03%), PXL (+12,90%), KDH (+10,08%), HDG (+9,65%)… Các cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu cũng có diễn biến tích cực, nhiều mã tăng giá mạnh và vượt vùng đỉnh cũ với khối lượng giao dịch đột biến, như LCG (+8,17%), KSB (+5,72%), TV2 (+4,87%), CTD (+4,86%)...

Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí mặc dù có phân hóa hơn nhưng nhiều mã vẫn tăng giá mạnh, nổi bật nhất PVD (+ 12,17%). Mã này đã vượt đỉnh giá năm 2022. Trong khi đó, các cổ phiếu ngân hàng phân hóa mạnh hơn và có tính chất luân chuyển giữ nhịp thị trường, với VCB (+9,45%), TCB (+4,36%), STB (+4,24%)…, ngược lại, các mã PGB (-4,13%), VAB (-2,35%), SGB (-2,22%)....

Tâm lý thị trường có phần hưng phấn

Về kỹ thuật, ông Nguyễn Khắc Thành, chuyên viên phân tích Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho rằng VN-Index vượt qua mốc 1.250 điểm song đà tăng của thị trường tuần qua có nhiều phần hưng phấn và không dựa trên nền tích lũy đủ tin cậy. Do vậy, VN-Index nhiều khả năng chưa hình thành xu hướng và khả năng sẽ quay trở lại xu hướng điều chỉnh.

"Và, kênh kỳ vọng tích lũy tại vùng 1.150-1.250 điểm, dù trong ngắn hạn với đà hưng phấn của thị trường có thể đẩy VN-Index đi tiếp để hướng lên vùng cản mạnh 1.300 điểm,” ông Thành chia sẻ.

Về góc nhìn trung hạn, ông Thành dự báo VN-Index đang dần vận động để hình thành kênh tích lũy rộng trung hạn 1.150 điểm - 1.250 điểm. Hiện tại, VN-Index đã tiệm cận vùng cản trên của kênh tích lũy nên rủi ro trung hạn đang tăng lên.

Theo ông Thành, giai đoạn hiện tại sự rủi ro nằm cả ở chu kỳ ngắn và trung hạn. Với tầm nhìn trung, dài hạn, thị trường chứng khoán đang vận động trong nhịp tăng của kênh tích lũy, nhưng đã tiệm cận các cùng cản kỹ thuật nên thị trường có thể sẽ rung lắc mạnh.

Đưa ra những đánh giá lạc quan hơn, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định VN-Index bật tăng lấy lại sắc xanh, hình thành tín hiệu đảo chiều sau khi kiểm tra lại khu vực hỗ trợ quanh 1250 điểm.

Ở khung đồ thị ngày, hầu hết các chỉ báo đều đang đồng thuận hướng lên đồng thời chỉ báo dòng tiền cho thấy vẫn đang tích cực. Bên cạnh đó, thanh khoản của thị trường luôn duy trì ở mức cao cùng với sự phân hóa luân phiên giữa các nhóm ngành. Điều này cho thấy VN-Index vẫn giữ xu hướng chính tăng điểm và sớm hướng lên khu vực 1.300 điểm.

Đánh giá khung đồ thị giờ, nhóm phân tích của VCBS cho biết các chỉ đã hình thành đỉnh đầu tiên, qua đó cho thấy trong ngắn hạn VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy và rung lắc với biên độ 10 điểm quanh khu vực 1255 điểm, trước khi bước vào nhịp tăng mạnh mẽ hơn.

Trên cơ sở đó, nhóm phân tích của VCBS khuyến nghị với diễn biến thị trường hiện tại, các nhà đầu tư chú ý tận dụng những nhịp điều chỉnh trong tuần tới để giải ngân đối với những cổ phiếu cho dấu hiệu thu hút dòng tiền đồng thời đã có thời gian tích lũy chặt chẽ./.