Thông qua Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ nhất kéo dài thêm 0,5 ngày

Theo chương trình đợt hai, chiều 21/4, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ nhất.

Tại phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về bổ sung chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ nhất với 462/466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo tờ trình, Quốc hội thống nhất bổ sung 2 nội dung, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tiếp theo là phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế (quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI).

Trong đó, để đảm bảo chương trình, Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính được giao gửi tài liệu đối với nội dung đến đại biểu Quốc hội theo quy định; Quốc hội xem xét, thảo luận về nội dung này cùng với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài tại phiên thảo luận ở Hội trường chiều ngày 22/4/2026.

Theo đó, Quốc hội điều chỉnh thời điểm xem xét, thông qua một số nội dung cho phù hợp và bố trí Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày.

Kỳ họp dự kiến bế mạc vào sáng thứ Sáu, ngày 24/4/2026./.

