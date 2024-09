Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Giám sát chặt hơn hoạt động các tàu cá khi vươn khơi

Tàu nổ máy vươn khơi. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngày 18/9, tại thành phố Huế, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế về nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định việc thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ hết sức cấp bách, quan trọng hiện nay.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế cần chỉ đạo các địa phương, sở, ngành liên quan nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm những trường hợp tàu cá cố tình vi phạm IUU; quản lý, giám sát chặt hơn hoạt động của các tàu cá khi vươn khơi, bám biển trong thời gian tới…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên-Huế, địa phương có 437 tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 15m lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá (đạt 100%), tuy nhiên, trên hệ thống chỉ hiển thị 434 chiếc do có 3 tàu cá đã lắp VMS nhưng nằm bờ, hư hỏng chờ bán.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, giám sát tàu cá từ 15 m trở lên trên biển bằng hai hệ thống (thiết bị VMS và thiết bị máy thông tin liên lạc VX 1700 tích hợp định vị vệ tinh GPS).

Từ đầu năm đến nay, thông qua hệ thống giám sát tàu cá đã phát hiện 358 tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ và dưới 10 ngày (không có tàu mất kết nối trên 10 ngày) chiếm 15,6%.

Nguyên nhân do tình trạng thiết bị VMS bị ngắt kết nối bất ngờ (khoảng tháng 4-5/2024 sự cố vệ tinh của nhà cung cấp dịch vụ của Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone Huế) hoặc số ít do sự cố kỹ thuật nguồn điện kết nối, do đó một số chủ tàu đã sử dụng máy thông tin VX-1700 có tích hợp định vị vệ tinh GPS để liên lạc về trạm bờ theo quy định.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa phát hiện trường hợp gửi hoặc vận chuyển thiết bị VMS trên tàu cá hoặc môi giới, móc nối để vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.

Từ 6/2024 đến nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã sử dụng thử nghiệm tại Cảng cá Thuận An hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT) đối với hàng trăm lượt tàu cá khi rời cảng và cập cảng để đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp trong xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có 674 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên khai thác thủy sản đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn có 385 tàu cá chưa thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định, trong đó, tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) có 36 chiếc và tàu cá “2 không” (không đăng ký, không có giấy phép khai thác thủy sản) có 349 chiếc thuộc diện thiếu hồ sơ theo quy định.

Hầu hết các loại tàu này đều thuộc nhóm tàu cá cỡ nhỏ, chủ yếu ở bãi ngang ven bờ, sáng đi tối về (câu mực, vây cá nổi), phân bố nhiều nhất tại huyện Phú Lộc. Đối với tàu cá “3 không, “2 không” tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo địa phương hướng dẫn chủ tàu cá hoàn thành thủ tục đăng ký trước 30/10 tới.



Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến trao đổi của Đoàn công tác về kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh đã thẳng thắn nhìn nhận một số những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Đoàn công tác liên quan đến công tác quản lý cũng như trách nhiệm xử phạt các tàu cá vi phạm./.

