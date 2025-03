Kiên Giang: Khởi tố vụ việc hình sự liên quan đến khai thác IUU

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan đến tàu cá KG-95541-TS do bà N.T.K.C, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá làm chủ.

Trước đó, qua hệ thống giám sát hành trình, phát hiện tàu cá của bà N.T.K.C mất tín hiệu kết nối trong bờ, vị trí cuối cùng hệ thống ghi nhận gần phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh Kiên Giang đã gửi 50 tín hiệu liên lạc nhắc nhở, phát hành văn bản tàu cá có dấu hiệu, nguy cơ cao khai thác IUU.

Sau đó, trên vùng biển Thái Lan, lực lượng chức năng nước này đã phát hiện truy đuổi, bắt giữ tàu cá KG-95541-TS do ông N.V.K điều khiển.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan đến tàu cá KG-95541-TS.

Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan của tỉnh tăng cường phối hợp điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân tổ chức đường dây môi giới đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài.

Những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến IUU được xử lý nghiêm không chỉ tăng cường quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên ngư trường, phát triển bền vững ngành thuỷ sản mà còn góp phần cải thiện hình ảnh quốc gia trong mắt cộng đồng quốc tế hỗ trợ việc gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Tỉnh khởi tố 15 vụ, gồm: tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ; cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, phương tiện điện tử và liên quan đến thiết bị giám sát hành trình.

Đến thời điểm này, tỉnh đã xử lý triệt để tàu "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) trên địa bàn, đã đăng ký cho 2.090 tàu cá "3 không", đạt 100%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Kiên Giang, ông Lê Hữu Toàn nhấn mạnh, việc xử lý triệt để tàu cá "3 không" nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn trên biển, quản lý và giám sát hoạt động đánh bắt thủy sản, nâng cao hiệu quả khai thác, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì bền vững của hệ sinh thái biển, tuân thủ các quy định quốc tế về khai thác hải sản.

Đến nay, tỉnh có hơn 10.000 tàu cá đăng ký được cập nhật lên dữ liệu tàu cá quốc gia (Vnfishbase).

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch cao điểm chống khai thác IUU, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Châu Âu về IUU tại Việt Nam./.

Phòng chống khai thác IUU: Kiên Giang xử lý triệt để tàu cá “3 không” Việc loại bỏ tàu cá “3 không” góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì bền vững của hệ sinh thái biển, tuân thủ quy định quốc tế về khai thác hải sản.