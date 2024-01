Thủ tướng dâng hương tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hải Dương

Chiều 10/1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình công tác tại Hải Dương, chiều 10/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Nam Chính, huyện Nam Sách.

Khu Tưởng niệm được xây dựng tại địa điểm vào ngày 15/2/1965, Bác Hồ về thăm xã Nam Chính - nơi có phong trào vệ sinh phòng bệnh kiểu mẫu của toàn miền Bắc.

Thủ tướng và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm, phát huy khí thế, phong trào từ nhiều thập kỷ, đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa, chú ý hơn nữa công tác bảo đảm vệ sinh, môi trường, xử lý chất thải, nước thải, huy động sức mạnh, sự tham gia của người dân, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho người dân; xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh. Nam Sách phải phấn đấu đi đầu, từ một phong trào lan ra nhiều phong trào, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, toàn diện, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thành phố Chí Linh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cũng trong chiều cùng ngày, Thủ tướng đã tới thăm, tặng quà cho người nghèo tại Ủy ban Nhân dân phường Thái Học, thành phố Chí Linh.

Cùng đi có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Hải Dương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả phát triển kinh tế-xã hội toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong số đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hải Dương còn 1,34%, thấp hơn cả nước là 2,9%.

Riêng tại thành phố Chí Linh - mảnh đất có truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9%.

Thủ tướng cho biết cùng với phấn đấu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, văn hóa…, với quan điểm con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; Đảng, Nhà nước luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, đặc biệt là làm cho đời sống người dân ngày càng hạnh phúc ấm no.

Thủ tướng tặng quà công nhân, người lao động, người nghèo tỉnh Hải Dương Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, những người khó khăn, yếu thế, công nhân, người lao động.

Thủ tướng mong muốn tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Chí Linh nói riêng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện; quan tâm công tác an sinh xã hội để mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng về y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa; mong muốn tỉnh Hải Dương đã làm tốt rồi, làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là vào dịp Tết đến, Xuân về, không ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Trước mắt, chăm lo để mọi người dân đều có Tết sum họp, đủ đầy, văn minh, văn hóa, an toàn và tiết kiệm.

Cho rằng nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, Thủ tướng mong muốn nhân dân tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Chí Linh nói riêng tự hào với truyền thống lịch sử, văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống mới, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; góp phần xây dựng quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Hải Dương Ngày 10/1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo tại tỉnh Hải Dương, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.