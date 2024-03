Thủ tướng: Nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam

Ngày 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2024 để đánh giá về hình kinh tế-xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Dự Phiên họp có các Phó Thủ tướng; các Bộ trưởng; Thủ trưởng các cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số ban, ủy ban, cơ quan của Trung ương Đảng và Quốc hội; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2024 đã trải qua 2 tháng, trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp.

Trong nước, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã kết thúc, song phần nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực trong khi thiên tai, biến đổi khí hậu khó lường; rét đậm, rét hại kéo dài…

Thủ tướng Chính phủ biểu dương sau Tết, các bộ, cơ quan, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương bắt tay vào công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, tạo khí thế mới, động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đặt ra trong năm 2024; biểu dương các bộ đã thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, cử các tổ công tác xuống cơ sở nắm bắt, xử lý, tháo gỡ các khó khăn nảy sinh, thể hiện Chính phủ gần với chính quyền địa phương, cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, các đại biểu thảo luận kỹ, phân tích tình hình, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tháng 3 và thời gian tới, phù hợp với nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2024 - năm của tăng tốc để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Các thành viên Chính phủ, các đại biểu tập trung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát, tăng trưởng, các cân đối lớn; tình hình an sinh xã hội; công tác đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng hệ thống chính trị; công tác đối ngoại…

Thủ tướng lưu ý thúc đẩy mạnh Chuyển đổi Số, Chuyển đổi Xanh, Kinh tế Tuần hoàn, Kinh tế Chia sẻ, Kinh tế Tri thức; tiếp tục làm mới các động lực cũ như ưu tiên cho tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu.

Đặc biệt, trong bối cảnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang giữ xu thế tăng, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới có ý định đầu tư vào Việt Nam, Chính phủ, các bộ, ngành cần nghiên cứu, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp, tranh thủ cơ hội đón và “giữ chân” các nhà đầu tư.

Với tinh thần khẩn trương, có trọng tâm, trọng điểm, Thủ tướng nhấn mạnh phiên họp cần chỉ ra các bài học kinh nghiệm, các đột phá, động lực mới cho thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tình hình kinh tế-xã hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Báo cáo tại Phiên họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tháng 2/2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài, xung đột tại Biển Đỏ, dải Gaza leo thang, gia tăng rủi ro đối với an toàn hàng hải, chuỗi cung ứng hàng hóa, dầu thô, lương thực toàn cầu và triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế lớn.

Ở trong nước, các bộ, cơ quan, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư và của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình. Tình hình kinh tế-xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả tích cực, tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 3,98% so với cùng kỳ, tính chung 2 tháng tăng 3,67%. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, tỷ giá được điều hành phù hợp với diễn biến thị trường. Thu ngân sách nhà nước bằng 23,5% dự toán năm, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất, nhập khẩu 2 tháng tăng 18,6% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2%; xuất siêu 4,72 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công ước đạt 9,13% kế hoạch năm, cao hơn 2,16% so với cùng kỳ.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều tiếp tục xu hướng phục hồi, duy trì đà tăng trưởng. Khu vực nông nghiệp tăng trưởng mạnh, nhất là xuất khẩu hàng nông sản. Khu vực công nghiệp phục hồi tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng tăng 5,7% so với cùng kỳ. Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Hai tăng 8,5% so với cùng kỳ, tính chung 2 tháng tăng 8,1%; nguồn cung và giá cả các mặt hàng dồi dào, không xảy ra thiếu hàng sốt giá. Du lịch phục hồi nhanh, khách quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực; 2 tháng đầu năm 2024, có hơn 41.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 2 tháng năm 2024 đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ, trong đó vốn đăng ký mới đạt 3,6 tỷ USD, tăng 55,2%; vốn thực hiện đạt 2,8 tỷ USD, tăng 9,8%, Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế của nước ta trong năm 2024.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Hai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm; công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, Chuyển đổi Số Quốc gia, triển khai Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ; quốc phòng, an ninh, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, tích cực, chu đáo, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, các hoạt động kinh tế-xã hội của nước ta còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn. Sức cầu của nền kinh tế còn yếu. Thị trường trái phiếu, bất động sản mặc dù đã có chuyển biến tích cực song vẫn còn nhiều vướng mắc. Việc giải quyết các vướng mắc trong giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài còn hạn chế.

Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn, trên không gian mạng, cháy nổ còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa làm tốt, còn tình trạng trì trệ, sợ sai, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc./.

