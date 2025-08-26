Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 1812/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế được kiện toàn gồm: Trưởng Ban là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; 3 Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành gồm: ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng Ban Thường trực, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh; ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

22 ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ủy viên thường trực; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ủy viên thường trực; ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ủy viên thường trực; ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ủy viên; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên; ông Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ủy viên; ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên; ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy viên; ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủy viên; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ủy viên; ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ủy viên; ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên; ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy viên; ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ủy viên; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ủy viên; ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, ủy viên; ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ủy viên; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy viên; ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ủy viên; ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ủy viên; ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, ủy viên.

Ban Chỉ đạo Quốc gia có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác hội nhập quốc tế, bao gồm Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, bảo đảm đạt được các mục tiêu đề ra. Ban Chỉ đạo Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất.

Ban Chỉ đạo Quốc gia có ba Ban Chỉ đạo liên ngành: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh; Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế; Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Thành phần tham gia và Quy chế hoạt động của các Ban Chỉ đạo liên ngành do các Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành quyết định.

Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia; chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết; có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia và các Ban Chỉ đạo liên ngành: Bộ Ngoại giao là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp, điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia; đồng thời thực hiện chức năng cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh.

Bộ Công Thương thực hiện chức năng cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

Bộ Nội vụ thực hiện chức năng cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Cơ quan thường trực và các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành phối hợp với các bộ, ngành liên quan trên cơ sở sử dụng bộ máy của cơ quan mình trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, không thành lập thêm tổ chức và không thêm biên chế.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia được dự toán hằng năm và được cấp vào ngân sách của Bộ Ngoại giao; kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo liên ngành được dự toán hằng năm và được cấp vào ngân sách của các Bộ thực hiện chức năng cơ quan giúp việc các Ban Chỉ đạo liên ngành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế và Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Hội nhập quốc tế: Từng bước nâng tầm vị thế quốc gia Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị là “quyết sách đột phá,” đánh dấu bước ngoặt có tính lịch sử trong quá trình hội nhập để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường.