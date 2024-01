Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nghiên cứu xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu tại Cao Bằng

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình công tác tại Cao Bằng, chiều 1/1/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra tình hình sau khi Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế.

Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Cao Bằng.

Cặp Cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam)-Long Bang (huyện Long Châu, Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc đồng ý nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế và vừa tổ chức lễ công bố sự kiện này vào ngày 28/12/2023, góp phần thiết thực vào việc xây dựng đường biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Việc nâng cấp Cửa khẩu Trà Lĩnh thành cửa khẩu quốc tế và việc đầu tư xây dựng Đường bộ Cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) được khởi công cùng ngày, sẽ kết nối tuyến vận tải đường bộ quốc tế từ các tỉnh Tây Nam, Trung Quốc qua thành phố Bách Sắc (Quảng Tây) đến Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, Cao Bằng của Việt Nam, kết nối trục Cao Bằng-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng, cũng như kết nối với các nước ASEAN theo đường Hồ Chí Minh; tạo ra động lực mới cho sự hợp tác, cùng phát triển của cả khu vực, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Phát biểu với cán bộ huyện Trùng Khánh và cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Trà Lĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ chuyến thăm cửa khẩu lần này của Thủ tướng nhằm triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc cuối năm 2022 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2023 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương biên giới, trong đó có các lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng… xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể để thực hiện thỏa thuận cấp cao của lãnh đạo cấp cao hai nước tới tận cấp cơ sở.

Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nước ta rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó phải giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng chủ nghĩa xã hội; đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

"Ở địa bàn biên giới, phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; của dân tộc Việt Nam với dân tộc Trung Hoa. Vì quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn khách quan, chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam," Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; mỗi người dân là một cột mốc bảo vệ biên giới; hết sức tránh mọi sự việc xung đột, đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, phải phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu phù hợp luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đề cao cảnh giác, phòng, chống các loại tội phạm như buôn lậu, ma túy… và bảo đảm an toàn cho người dân qua lại cửa khẩu.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy hoạch; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giao thông vận tải liên vận, du lịch…; nghiên cứu xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

"Phải tạo công ăn việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, từ đó mới có người dân đến sinh sống, sau đó phát triển nhà ở, đô thị…; bảo đảm nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trước mắt, trong năm 2024-2025, tỉnh Cao Bằng phải xóa nhà tạm, dột nát cho nhân dân, nhất là khu vực biên giới," Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, phát triển hạ tầng giao thông có trọng tâm, trọng điểm, nhất là chú trọng triển khai công trình Đường Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh để nối với cảng Hải Phòng, vừa đưa hàng hóa từ cảng Hải Phòng, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ đi các tỉnh của Trung Quốc.

Đối với một số kiến nghị của tỉnh liên quan phát triển khu vực Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, trong đó có công tác chống sạt lở, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng dự án cụ thể, trình Chính phủ duyệt.

Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Trùng Khánh, các tổ công tác bộ đội biên phòng, hải quan, Tiểu đội dân quân thị trấn Trà Lĩnh đang thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các lực lượng tiếp tục coi trọng xây dựng công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

