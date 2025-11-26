Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam với thế giới
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu là một cơ hội tốt để giới thiệu những hình ảnh đẹp, đặc sắc của đất nước và nền văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Sáng 26/11/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.
Sáng 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler; Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Malaysia Chang Lih Kang.
Sáng 26/11, Quốc hội biểu quyết thông qua 4 luật về tư pháp: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.
Khánh Hòa bắt đầu đưa phương tiện, nhân lực tập trung khắc phục, xử lý các điểm đã bị sạt lở, hư hỏng trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, phấn đấu và đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất.
Nhân chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 25/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các doanh nghiệp quốc tế về lĩnh vực tài chính.
Chiều 25/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Chương trình CEO 500 - Tea Connect CONNECT với chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số.”
Hiện toàn tỉnh Thanh Hóa đang có khoảng 1.722 hộ dân đang sống tại khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét và 6.275 hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.
Sáng 25/11/2025, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu đến chúc mừng Đại sứ quán nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.
Biên phòng Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, dọn vệ sinh, khám chữa bệnh và giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại nặng nề sau mưa lũ.
Sáng 25/12/2025, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”.
Sáng 25/11/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ngài Vladislav Valerievich Shappha, Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga.
Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số.
Sáng 25/11/2025, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma và ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam.
Tối 24/11, Thủ tướng dự Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2025 với chủ đề "Đoàn kết một lòng-Hướng về miền Trung," được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Hơn 100 hộ dân ở xóm Đồng Rọ thiếu nước sạch sau lũ đã được Bộ đội Biên phòng Nha Trang cấp nước ngọt và hỗ trợ vệ sinh môi trường, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Chiều 24/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và cán bộ, công chức, viên chức người lao động Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung.
Chỉ họp chợ từ 3 giờ sáng và biến mất một cách lạ thường sau gần 3 giờ đồng hồ trong mùa nước nổi, chợ cá đồng Tha La ở An Giang đã trở thành nét độc đáo của vùng đầu châu thổ Cửu Long.
Chiều 24/11/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Châu Âu-ASEAN (EU-ABC).
Vườn Kenrokuen nằm giữa lòng Kanazawa, được xếp vào một trong ba khu vườn đẹp nhất Nhật Bản. Khu vườn rộng 11,4 ha, được gia tộc Maeda chăm sóc qua nhiều thế hệ và nằm cạnh Lâu đài Kanazawa.
Ngày 24/11/2025,Bộ Chỉ huy Quân sự, tỉnh Phú Thọ tổ chức hủy nổ thành công quả bom loại M118 còn tồn sót do quân đội Mỹ sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam.trọng lượng khoảng 1,2 tấn.
Chiều 24/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ 9 và Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới...
Người dân Hà Nội đồng lòng hướng về miền Trung, chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ; tinh thần tương thân tương ái lan tỏa mạnh mẽ thể hiện nghĩa tình của Thủ đô dành cho miền Trung ruột thịt.
Sáng 24/11, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức “Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra”.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 51, sáng 24/11/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).
Lớp tập huấn Mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tăng cường sức cạnh tranh của báo chí Việt Nam trong môi trường truyền thông số hiện nay.
Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, tỉnh Đắk Lắk đã có 372 cơ sở giáo dục bị ngập trong nước, nhiều phòng học và thiết bị dạy học bị hư hỏng… gây thiệt hại nặng nề.
Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 48 tấn sữa và nước uống, bàn giao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk để kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ.
Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị bão lũ.
Sáng 24/11, Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị bão lũ.
Mưa lũ tại miền Trung làm 102 người chết và mất tích, hơn 186.000 ngôi nhà bị ngập, cùng trên 80.000ha lúa và hoa màu hư hại, hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...
Chiều 23/11/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời thành phố Johannesburg, Nam Phi, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.