Multimedia

Tin ảnh

Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Sáng 26/11/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.

ttxvn-thu-tuong-tham-du-dien-dan-kinh-te-mua-thu-2025-26-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-tham-du-dien-dan-kinh-te-mua-thu-2025-26-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-tham-du-dien-dan-kinh-te-mua-thu-2025-26-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-tham-du-dien-dan-kinh-te-mua-thu-2025-26-5.jpg
Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-tham-du-dien-dan-kinh-te-mua-thu-2025-26-4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-tham-du-dien-dan-kinh-te-mua-thu-2025-26-6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

“Chợ ma” độc đáo ở vùng biên giới An Giang

“Chợ ma” độc đáo ở vùng biên giới An Giang

Chỉ họp chợ từ 3 giờ sáng và biến mất một cách lạ thường sau gần 3 giờ đồng hồ trong mùa nước nổi, chợ cá đồng Tha La ở An Giang đã trở thành nét độc đáo của vùng đầu châu thổ Cửu Long. 

Thác nước và hồ Kasumigaike tượng trưng cho nguồn nước, một trong sáu đặc điểm làm nên vẻ đẹp Kenrokuen. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Kenrokuen: Khu vườn mùa Thu đẹp nhất Nhật Bản

 Vườn Kenrokuen nằm giữa lòng Kanazawa, được xếp vào một trong ba khu vườn đẹp nhất Nhật Bản. Khu vườn rộng 11,4 ha, được gia tộc Maeda chăm sóc qua nhiều thế hệ và nằm cạnh Lâu đài Kanazawa.