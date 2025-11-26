Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Mưa lũ tại miền Trung làm 102 người chết và mất tích, hơn 186.000 ngôi nhà bị ngập, cùng trên 80.000ha lúa và hoa màu hư hại, hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...