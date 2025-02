Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-New Zealand, hướng tới kim ngạch thương mại 3 tỷ USD

Từ ngày 3-5/2, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã thăm New Zealand theo chương trình “Khách mời ASEAN của Thủ tướng New Zealand.”

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã chào Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, hội kiến Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Simon Watts, Bộ trưởng Quốc phòng, vũ trụ và an ninh mạng Judith Collins, thăm Đại học Công nghệ Auckland, và có bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu quốc tế và Quỹ châu Á New Zealand.

Nhân dịp này, ngày 4/2, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 13 Việt Nam-New Zealand và làm việc với một số đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao và Thương mại nước chủ nhà.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-New Zealand sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược; hoan nghênh việc hai nước đang triển khai hiệu quả những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 3/2024.

Thủ tướng Luxon nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand có sự tin cậy chính trị cao, chia sẻ nhiều điểm tương đồng và còn nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực mới bên cạnh những lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, giáo dục.

Trên nền tảng vững chắc của quan hệ song phương 50 năm qua, Thủ tướng Luxon đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tích cực trao đổi, đề xuất các biện pháp thiết thực để đưa quan hệ lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Tại Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và trong trao đổi với các đối tác New Zealand, hai bên khẳng định sẽ phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand trong năm 2025, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi, tham vấn song phương, củng cố tin cậy chính trị; tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh; triển khai mạnh mẽ các biện pháp, trong đó có việc tăng tiếp cận thị trường cho sản phẩm của hai bên, nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ USD.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt có bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu quốc tế và Quỹ Châu Á New Zealand. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột mới của quan hệ hai nước, góp phần khai thác những tiềm năng và thế mạnh của hai bên.

New Zealand cam kết tiếp tục triển khai các dự án Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) về môi trường, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam nói riêng và khu vực Tiểu vùng Mekong nói chung; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực ngành nông nghiệp, đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, mở rộng các suất học bổng của chính phủ, cũng như khuyến khích liên kết đào tạo giữa các trường đại học.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng thế giới và khu vực đang đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi các nước tăng cường hợp tác và hành xử có trách nhiệm, tôn trọng lợi ích của các nước vừa và nhỏ, đóng góp vào mục tiêu chung gìn giữ hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác mà hai bên cùng là thành viên.

New Zealand khẳng định đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN chủ trì trong thúc đẩy hợp tác và định hình cấu trúc khu vực, đánh giá cao Việt Nam trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-New Zealand trong những năm tới thông qua các sáng kiến mới, đặc biệt là xem xét thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand; khẳng định dành ưu tiên cao và các nguồn lực để triển khai hợp tác thiết thực với ASEAN nói chung, tiểu vùng Mekong nói riêng.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng đặc biệt của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông; nhấn mạnh các nước cần tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982./.