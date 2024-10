New Zealand mong muốn đào tạo nâng cao năng lực giảng viên cho Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ Caroline Beresford và các thành viên hai bên tại buổi tiếp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mong muốn được chào đón cán bộ, giảng viên của Việt Nam sang học tại New Zealand theo khuôn khổ Đề án 89 về nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 là một trong những đề nghị được bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đặt ra trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sáng nay, 3/10.

Nhận định lĩnh vực giáo dục là trọng tâm trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và New Zealand với sự phát triển cả chiều rộng, bề sâu, Đại sứ Caroline Beresford đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tìm hướng đi, trọng tâm mới trong hợp tác giáo dục để nâng cấp quan hệ hợp tác lên tầm cao hơn thời gian tới.

Đại sứ Caroline Beresford cho hay New Zealand rất nổi tiếng với chương trình giáo dục dành cho học sinh trung học phổ thông người nước ngoài và mong tiếp tục được đón nhiều hơn nữa học sinh trung học phổ thông Việt Nam sang New Zealand học tập. New Zealand cũng là một trong số ít quốc gia cấp học bổng cho học sinh Việt Nam sang học bậc trung học phổ thông Việt Nam.

Bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam (thứ hai từ trái sang) chia sẻ tại buổi làm việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Chúng tôi cho rằng, một trong những điều kiện để có được nền giáo dục chất lượng cao là sự đa dạng của người học. Việc học sinh New Zealand được cùng học tập với các học sinh Đông Nam Á là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục”, bà Caroline Beresford nói.

Hiện nay, New Zealand có một số chương trình hỗ trợ cho Việt Nam như học bổng New Zealand - ASEAN, chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức (ELTO), chương trình học bổng ngắn hạn hàng năm theo chủ đề dành cho các cán bộ đi học tập, tìm hiểu kinh nghiệm từ New Zealand; chương trình học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học, chương trình học bổng Thủ tướng dành cho Châu Á…

Theo bà Caroline Beresford, các chương trình học bổng của New Zealand có độ mở rất rộng, bao phủ nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hiện New Zealand vẫn duy trì học bổng tiến sỹ toàn phần, trong đó gia đình có thể đi theo.

Bà Đại sứ cũng giới thiệu 2 suất học bổng năm 2025 cho cán bộ công chức Việt Nam học 1 tháng tại New Zealand với nội dung chuyên môn là lãnh đạo công.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn đại sứ New Zealand hỗ trợ kết nối tăng cường giáo dục hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước đề xuất của bà Đại sứ New Zealand liên quan đến Đề án 89, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Việt Nam cũng mong muốn gửi ứng viên học trình độ tiến sỹ tại New Zealand, đặc biệt trong các lĩnh vực về công nghệ, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao vốn đang có nhu cầu rất lớn tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, một nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đang tích cực mở chương trình đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Đại sứ New Zealand hỗ trợ để cơ sở giáo dục đại học hai nước có thể ký kết song phương.

Không chỉ giáo dục đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn có được sự kết nối từ Đại sứ New Zealand trong tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các trường phổ thông Việt Nam và New Zealand. Theo Bộ trưởng, điều này rất cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang đổi mới giáo dục phổ thông.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới New Zealand vào tháng 3/2024, trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Cao đẳng, Đại học và Kỹ năng New Zealand đã ký kết thoả thuận hợp tác về giáo dục giữa hai Chính phủ. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rất tích cực triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác này.

Theo đó, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Caroline Beresford sẽ góp phần thúc đẩy có hiệu quả hơn nữa hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước.

New Zealand chỉ có 8 trường đại học, nhưng các trường đều có chất lượng cao và uy tín. Hiện 5/8 trường đại học của New Zealand đã triển khai các chương trình hợp tác tại Việt Nam; 3 trường đại học còn lại đang thảo luận các chương trình hợp tác. Các trường trung học và học viện kỹ thuật/công nghệ cũng đang tìm kiếm cơ hội thực hiện một số chương trình hợp tác với đối tác Việt Nam.