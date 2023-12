Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả

Quang cảnh cuộc gặp giữa Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng với Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia Campuchia Neth Savoeun. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Chiều 5/12, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Neth Savoeun sau khi Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ VII được thành lập.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chân thành chúc mừng Ngài Neth Savoeun đã được Quốc hội Campuchia khóa VII tín nhiệm bầu giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia; bày tỏ khâm phục trước những hoạt động hiệu quả, đáng ghi nhận của Chính phủ nhiệm kỳ VII sau hơn 3 tháng hoạt động, đặc biệt là những thành tựu to lớn về đối nội, đối ngoại mà nhân dân Campuchia đã giành được dưới sự điều hành sáng suốt của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, trong đó có thành công ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần quan trọng vào việc khôi phục và phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia Campuchia Neth Savoeun (phải) tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao và chúc mừng Campuchia đã hoàn thành vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 43 trong năm 2022, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường nhiệm kỳ V, bầu cử Quốc hội khóa VII, sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12, góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín, vị thế của Campuchia ở khu vực và trên trường quốc tế.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục khẳng định chính sách coi trọng quan hệ với Việt Nam và tăng cường sự hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn chính phủ và các bộ, ngành hai bên phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác để đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, có hiệu quả.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Neth Savoeun đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước; bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện giữa hai chính phủ, các bộ ngành, tỉnh, thành có chung biên giới đã và đang không ngừng được củng cố và phát triển, trong có những chuyển biến tích cực về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia đề nghị hai bên tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tăng cường quan hệ chặt chẽ và mở rộng hợp tác hơn nữa giữa các bộ ngành, địa phương và trên các lĩnh vực; cùng nhau tích cực triển khai các nội dung thỏa thuận hai bên đã thống nhất trong lĩnh vực kinh tế, thương mại; tăng cường phối hợp và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nhằm góp phần vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia Campuchia Neth Savoeun (giữa), Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng (thứ 3, từ trái sang) và các đại biểu tham dự cuộc gặp tại Cung Hòa Bình, chiều 5/12/2023. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Neth Savoeun và Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng trao đổi một số nội dung liên quan đến quan hệ giữa hai nước. Theo đó, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường gặp gỡ tiếp xúc các kênh để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm; tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có; đồng thời tìm kiếm các cơ hội, cơ chế hợp tác mới có hiệu quả, cũng như gia tăng hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực tiềm năng.

Phó Thủ tướng Neth Savoeun và Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định của cả hai bên, tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cùng nhau giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, giao thương biên mậu và hoạt động làm ăn, buôn bán của người dân dọc biên giới, vì sự phát triển ổn định và bình an của hai đất nước và nhân dân hai nước./.