Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Romania

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Romania từ ngày 8-11/9, ngày 9/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Mircea Abrudean, hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Romania Natalia Elena Intotero và làm việc với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN đi theo đoàn, tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Romania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng được lần đầu đến thăm đất nước Romania tươi đẹp và mến khách; cảm ơn phía Romania về sự đón tiếp trọng thị, thân tình, đặc biệt là việc Thượng viện Romania đã cử Phó Chủ tịch Thượng viện ra tận sân bay đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đoàn Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập châu Âu của Romania.



Nhất trí với đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Thượng viện Romania khẳng định Quốc hội Romania luôn ủng hộ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thương mại-đầu tư, cũng như ủng hộ quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU); cho rằng trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cần thảo luận các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có giáo dục-đào tạo, công nghiệp quốc phòng, xem xét sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước để phát triển du lịch, giao lưu nhân dân.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Romania bày tỏ mong muốn sớm được sang thăm Việt Nam.



Tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Romania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Romania.

Phó Chủ tịch Hạ viện Romania chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; đánh giá cao việc Việt Nam miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Romania; cho biết lượng du khách Romania thăm Việt Nam ngày càng tăng trong những năm gần đây.



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảm ơn Romania đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay; Romania là nước đầu tiên hỗ trợ Việt Nam 300.000 liều vaccine phòng chống COVID-19, trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU nửa đầu năm 2019 đã giúp thúc đẩy ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và là một trong số những nước thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).



Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, trong đó có các đoàn lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sỹ hữu nghị…; nhấn mạnh năm 2025 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Romania, khi hai bên kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức tại mỗi nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên trường quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN-EU, các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế…; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa Romania với ASEAN và các quốc gia thành viên.



Về quan hệ nghị viện, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Hạ viện Romania, các thành viên trong Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Romania, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.

Bên cạnh việc cử nhiều đoàn thăm và làm việc tại mỗi nước, Quốc hội hai bên đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với nhau nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi đoàn các ủy ban chuyên môn, các nghị sỹ trẻ, nghị sỹ nữ nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát cũng như phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và cùng ủng hộ thượng tôn luật pháp quốc tế.



Về hợp tác thương mại-đầu tư, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định hợp tác hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình 20%/năm, đặc biệt từ sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Tuy nhiên, kết quả hợp tác trên chưa tương xứng với tiềm năng to lớn cũng như quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.



Qua trao đổi, lãnh đạo hai bên khẳng định mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hướng tới nâng tầm quan hệ song phương. Phía Romania nhất trí tích cực thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và vận động Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU.



Hai bên ủng hộ giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Phía Romania mong muốn Việt Nam tạo thuận lợi cho nông sản của Romania, đặc biệt là thịt gia cầm, tiếp cận thị trường Việt Nam; đề nghị hai nước sớm hoàn tất thủ tục để ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; cho biết sẽ cử đoàn nghị sỹ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu do Liên Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu chủ trì tổ chức tại Romania vào tháng 10/2025.



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảm ơn Romania trước đây đã giúp đào tạo cho Việt Nam gần 4.000 chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, nhiều người trong số họ đã và đang giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và nền kinh tế Việt Nam. Romania hiện tiếp tục cung cấp hàng năm 20 suất học bổng đại học và trên đại học cho sinh viên Việt Nam.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực truyền thống này, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dầu khí, dược phẩm…, là những thế mạnh của Romania; Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước.



Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam cho biết Nhóm bao gồm các nghị sỹ của cả Thượng viện và Hạ viện, đến từ tất cả các chính đảng trong Quốc hội, sự ủng hộ của Nhóm thể hiện tiếng nói chung của Quốc hội Romania đối với Việt Nam; đề xuất hai bên sớm phối hợp tổ chức hội chợ hàng hóa của nhau tại mỗi nước, đặc biệt là nông sản; đồng thời có những hoạt động cụ thể của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị mỗi nước, góp phần thúc đẩy hiệu quả các quan hệ hợp tác.



Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã cảm ơn và đề nghị các lãnh đạo Quốc hội Romania tiếp tục ủng hộ tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Romania ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội sở tại, làm tốt vai trò cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.



Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thăm trụ sở, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Romania và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cơ quan đại diện trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đồng thời ghi nhận sự đoàn kết, gắn bó và những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Romania.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với công tác kiều bào và công tác ngoại giao trong giai đoạn mới.



Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tham dự buổi Lễ trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, do Đại sứ Việt Nam tại Romania Đỗ Đức Thành chủ trì. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Kinh tế Romania Radu-Dinel Miruță và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania cùng nhiều bạn bè Romania./.

Quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Romania Việt Nam và Romania thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3/2/1950, cách đây 75 năm; trong đó quan hệ kinh tế-thương mại là trụ cột quan trọng và là động lực phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước.

