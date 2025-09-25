Tiềm năng hợp tác sâu rộng Việt-Pháp trong chinh phục không gian vũ trụ

Tọa đàm “Góc nhìn giao thoa từ vũ trụ” không chỉ mở ra cơ hội hợp tác Việt-Pháp trong nghiên cứu không gian mà còn ghi nhận đánh giá từ các phi hành gia Pháp về năng lực khoa học của sinh viên Việt.

Ngày 24/9, tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), một sự kiện khoa học đặc biệt đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, giới nghiên cứu và công chúng yêu thích vũ trụ.

Tọa đàm với chủ đề “Góc nhìn giao thoa từ vũ trụ: Hành trình, sáng tạo và hợp tác Pháp – Việt” là nơi những câu chuyện khám phá không gian, sáng tạo khoa học và tinh thần hợp tác quốc tế được kết nối và lan tỏa mạnh mẽ.

Tọa đàm có sự hiện diện của những vị khách danh giá: bà Claudie Haigneré – nữ phi hành gia đầu tiên của Pháp bay vào vũ trụ, cùng chồng là ông Jean-Pierre Haigneré , phi công và phi hành gia kỳ cựu của Không quân Pháp. Đồng hành cùng các phi hành gia Pháp là những nhà khoa học kỳ cựu tại trường USTH.

Tọa đàm không chỉ là cầu nối để sinh viên tiếp cận kiến thức vũ trụ hiện đại, mà còn mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Pháp trong khoa học, đổi mới và công nghệ./.