Tiếp diễn nỗi lo ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố mùa nắng nóng

Vấn đề an toàn thực phẩm ở các hàng quán lề đường tiếp tục là một mối lo ngại lớn với sức khỏe cộng đồng và với chính sự tồn tại của những người mưu sinh bằng các hình thức buôn bán này.

Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn với số người nhập viện cao, nhiều trường hợp nguy kịch, thậm chí tử vong xảy ra trong thời gian vừa qua một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam, đặc biệt là an toàn vệ sinh từ thức ăn đường phố, nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay.

Trong khi đó, theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, thức ăn đường phố là đối tượng không thuộc diện cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đặc biệt, ngay cả với những cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì cũng chỉ mang tính thời điểm./.

Thúy Hiền-Phương Nhi