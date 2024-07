Tỉnh Nam Định, Thái Bình cấm biển để ứng phó với cơn bão số 2

Khu neo đậu tàu thuyền tại cảng Thành Vui (Hải Hậu, Nam Định). (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Để ứng phó với bão số 2, trong sáng 22/7, các tỉnh Nam Định, Thái Bình đã thực hiện lệnh cấm biển.

Nam Định chủ động ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 7 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h; bão có thể gây mưa to đến rất to tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực phía Đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

Hiện, lũ trên các sông Đào, sông Ninh Cơ và sông Đáy thuộc địa bàn tỉnh Nam Định đang lên, mực nước lúc 19 giờ ngày 21/7 tại trạm Thủy văn Trực Phương là 2,64; trên báo động 3 là 0,14m.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 2 và mưa lũ gây ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương, sở, ngành, các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi thực hiện nghiêm túc Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, ngập lụt để chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các khu vực bến phà, đò ngang; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Cùng với đó, các huyện, thành phố cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hạn chế thiệt hại đối với nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng; chủ động kiểm tra, theo dõi thông tin, tình hình lũ trên các tuyến sông để tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định; tổ chức phát quang các tuyến đê trên địa bàn phụ trách, để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố đê điều.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện ven biển rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Nam Định cấm biển từ 10 giờ ngày 22/7 đến khi có tin bão cuối cùng. Lực lượng chức năng kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành xong trước 17 giờ ngày 22/7.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai theo nhiệm vụ được phân công; tăng cường trực ban, tuần tra, canh gác đê điều theo quy định; phát hiện, báo cáo và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu những sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống; chỉ đạo vận hành linh hoạt điều tiết nước khi mưa lũ kéo dài đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp.

Các đơn vị và sở, ngành liên quan rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để hỗ trợ địa phương ứng phó sự cố, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu;... Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tổ chức tiêu thoát nước để chủ động phòng, chống ngập úng cho các diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích lúa mới sạ, mới cấy...

Hiện, toàn tỉnh Nam Định có trên 535km đê; trong đó có gần 280km đê sông, gần 40km đê cửa sông và trên 75 km đê biển. Hệ thống đê điều của tỉnh có 38 trọng điểm xung yếu cần đặc biệt chú ý trong công tác phòng, chống lụt bão; trong đó có 2 trọng điểm cấp tỉnh, còn lại là trọng điểm cấp huyện.

Tính đến ngày 8/4, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.770 tàu thuyền khai thác với tổng công suất gần 300.000 CV với tổng số lao động trực tiếp trên biển là 5.327 người. Toàn tỉnh có 16.340ha nuôi trồng thủy sản; có 1.019 lều chòi với 1.228 lao động trông coi bãi ngao tại các vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê và 225 lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các sông.

Thái Bình tích cực bảo vệ các tuyến đê xung yếu

Chủ động ứng phó với bão số 2, tỉnh Thái Bình nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 9 giờ ngày 22/7.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành, bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành khẩn trương di dời số lao động nuôi trồng thủy sản, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm tại các vùng bãi thấp cửa sông, ven biển; di dời ngư dân tại các phương tiện làm ăn trên biển vào nơi an toàn; chằng, chống các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên sông, ven biển đảm bảo an toàn; đóng các cửa khẩu qua đê biển, đê cửa sông. Các công việc này phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 22/7.

Các đơn vị quản lý hệ thống thủy nông cử cán bộ thường trực 24/24 giờ theo dõi mực nước, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, tổ chức khơi thông, giải phóng dòng chảy, triệt để tiêu nước trong hệ thống; chủ động vận hành các trạm bơm tiêu đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu và các khu vực trũng, thấp, khu công nghiệp, đô thị, dân cư tập trung.

Các lực lượng triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu tại các tuyến đê cửa sông, đê biển. Khi phát hiện công trình không đảm bảo an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý ngay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Bình, bão số 2 di chuyển hướng Tây Bắc và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 2, kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm 22 đến ngày 24/7, trên địa bàn tỉnh Thái Bình sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 100-200mm; trong mưa dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Từ chiều tối 22 đến 23/7, vùng biển ngoài khơi hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động mạnh./.

