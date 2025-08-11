Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Yonsei của Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm Trường Đại học Yonsei và phát biểu chính sách với chủ đề: “Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển.”

TTXVN trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm:

Thưa Giáo sư Yoon Dong Sup, Hiệu trưởng Đại học Yonsei,

Thưa các Giáo sư, giảng viên, các vị khách quý và các bạn sinh viên thân mến,

Trước hết, tôi xin bày tỏ niềm vinh dự được đến thăm Hàn Quốc vào một thời điểm rất quan trọng mang tính lịch sử của hai nước chúng ta. Năm 2025 là năm rất đặc biệt đối với cả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Tháng 8 này, Hàn Quốc kỷ niệm 80 năm ngày Quang Phục. Tháng 9 chúng tôi sẽ kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, đem lại ánh sáng độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

Trong không khí hướng tới những ngày kỷ niệm lớn, tôi rất vui mừng được đến thăm và phát biểu tại Đại học Yonsei, ngôi trường cổ kính với 140 năm truyền thống, một trong những trường đại học hàng đầu và là đại diện tiêu biểu cho sức mạnh và trí tuệ của con người Hàn Quốc.

Tôi và Đoàn đại biểu Việt Nam chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng ấm, chu đáo của Lãnh đạo, nhân dân Hàn Quốc và Đại học Yonsei dành cho tôi và đoàn đại biểu Việt Nam.

Từ lâu, đất nước Hàn Quốc đã là nguồn cảm hứng vô tận về lịch sử, văn hoá, nhất là kinh tế và xã hội và trên hết là ý chí và nghị lực của người dân Hàn Quốc.

Cộng đồng quốc tế thực sự thán phục về “kỳ tích sông Hàn” trên nhiều lĩnh vực và trong nhiều thập kỷ qua; càng ấn tượng khi các “túi khôn,” “vườn ươm” tri thức và đổi mới sáng tạo như Đại học Yonsei đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển thần kỳ đó.

Thành công của các bạn chính là thành công của quản trị quốc gia hiệu quả, nền tảng văn hoá, trí tuệ sâu sắc và nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có rất nhiều nhà khoa học, nhà văn, đạo diễn, diễn viên, vận động viên, bác sĩ, chính trị gia nổi tiếng đã tốt nghiệp Đại học Yonsei.

Chúng tôi chia sẻ với các bạn niềm tự hào khi nhà văn Han Kang, cựu sinh viên Đại học Yonsei, trở thành nhà văn Hàn Quốc đầu tiên, cũng là nữ văn sỹ châu Á đầu tiên được trao giải Nobel Văn học; và khi bộ phim “Ký sinh trùng” của đạo diễn Bong Joon Ho, cũng là cựu sinh viên Đại học Yonsei, được vinh danh với 4 tượng vàng tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92.

Tôi tin rằng các bạn sinh viên Yonsei sẽ tiếp bước thế hệ đi trước, học tập, lao động và truyền đi những thông điệp về một đất nước giàu truyền thống, một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, bản lĩnh, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Thưa quý vị và các bạn,

Quản trị một đất nước từ thế giới thứ 3 sang thế giới thứ nhất không phải một việc đơn giản; quản trị quốc gia đi đến thành công trong một thế giới đầy biến động hiện nay còn là một công việc vô cùng thử thách.

Những thập kỷ tới là giai đoạn có ý nghĩa then chốt cho việc xác lập vị trí quốc gia trong trật tự thế giới mới đang định hình. Tất cả các nước trên thế giới đều đang phải chủ động thích ứng và kiến tạo thời cơ.

Trong khuôn khổ bài phát biểu hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn 3 nội dung:

(i) Quan điểm của Việt Nam về thế giới, khu vực;

(ii) Định hướng phát triển của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045;

(iii) Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc và các định hướng phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận bằng Tiến sỹ danh dự của Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

I. QUAN ĐIỂM CỦA VIỆT NAM VỀ THẾ GIỚI, KHU VỰC

Thưa quý vị và các bạn,

Trong những năm qua, thế giới có những biến chuyển chưa từng có, mang tính bước ngoặt, xuất hiện những xu thế mới về an ninh, phát triển, báo hiệu nhiều thay đổi có tính cấu trúc trong đời sống quốc tế.

Từ nay tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ba đặc điểm lớn của tình hình thế giới, khu vực sẽ có tác động trực tiếp tới an ninh, phát triển và quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta:

Thứ nhất, môi trường kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, đứng trước nguy cơ phân tách và phân mảnh. Nhiều chuỗi sản xuất và cung ứng đang bị đứt gãy.

Mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào có giới hạn như tài nguyên thiên nhiên, vốn và lao động truyền thống đã tới hạn, khiến nhiều quốc gia không kịp thích ứng và chuyển đổi.

Thứ hai, môi trường an ninh đứng trước nhiều thách thức mới. Các nguy cơ bất ổn vẫn luôn hiện hữu. Cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Xung đột cục bộ gia tăng. Các điểm nóng tiếp tục diễn biến phức tạp. Các vấn đề an ninh phi truyền thống xuất hiện với tần suất ngày càng tăng, hình thái và cách thức chuyển hóa ngày càng đa dạng, khiến các quốc gia đơn lẻ khó có thể ứng phó hiệu quả, triệt để.

Thứ ba, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nhân tố chủ chốt mới, quyết định sức mạnh tổng hợp quốc gia. Các quốc gia có thể có cơ hội để phát triển bứt phá hoặc đối mặt với nguy cơ bị tụt hậu sâu hơn. Bên cạnh đó, mặt trái từ sự phát triển bùng nổ khoa học công nghệ cũng đặt nhân loại trước những thách thức chưa từng có.

Để ứng phó với những khó khăn, thách thức trong một môi trường biến hóa khôn lường, chúng ta đều kỳ vọng các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế sẽ đóng vai trò nền tảng trong quản trị và hợp tác để giải quyết các vấn đề chung. Thế nhưng, chúng ta lại đang chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương và chính trị cường quyền trong quan hệ giữa các nước.

Song có lẽ, với góc nhìn tích cực, lạc quan, chúng ta cũng không thể bỏ qua mà không tận dụng những xu hướng và nhân tố thuận lợi đang diễn ra. Hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn.

Các dân tộc và nhân dân thế giới đều có khát vọng và ý chí duy trì môi trường ổn định, phát triển, đóng góp để xây dựng một trật tự thế giới công bằng, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng động của thế giới, một đầu tàu trong hợp tác quốc tế, với tiềm năng lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn lực tri thức, hứa hẹn nhiều bước phát triển nhảy vọt mới.

Thế giới luôn biến động, điều quan trọng không phải là thế giới đang diễn biến như thế nào mà là ứng xử của chúng ta với những thay đổi đó. Đó chính là khả năng “biến nguy thành cơ,” nắm bắt mọi lợi thế dù nhỏ nhất và tăng cường hợp tác quốc tế cho mục tiêu an ninh và phát triển chính đáng của mọi quốc gia. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng vĩ đại của Việt Nam đã viết trong bài thơ “Học đánh cờ”: “Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ; Kiên quyết, không ngừng thế tấn công; Lạc nước, hai xe đành bỏ phí; Gặp thời, một tốt cũng thành công.”

Trong trao đổi với Tổng thống Lee Jae Myung, chúng tôi nhận thấy đất nước của các bạn đang bước vào một chương phát triển mới, với nỗ lực và ý chí mạnh mẽ của lãnh đạo và nhân dân Hàn Quốc.

Với đường lối đúng đắn, tầm nhìn xa, với sức mạnh nội tại có chiều sâu về văn hóa và tư tưởng, với sức trẻ tràn trề của thế hệ thanh niên Hàn Quốc, chúng tôi lạc quan và tin tưởng rằng Hàn Quốc sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trong giai đoạn phát triển bứt phá sắp tới.

Các bạn hội đủ điều kiện để hoàn thành mục tiêu phát triển mới; đạt được các thành tựu quan trọng về đối ngoại, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Tương tự như Hàn Quốc, trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại, Việt Nam chúng tôi đang phấn đấu hết sức mình để đưa đất nước vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển.

Với niềm tin về tiền đồ tươi sáng của đất nước và bề dày truyền thống mà thế hệ cha ông trao truyền, để lại, cùng với niềm cảm hứng lớn lao từ sự phát triển thần kỳ của những nước bè bạn như Hàn Quốc, đất nước Việt Nam chúng tôi đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để tạo lập nên những thành tựu phát triển mới trên hành trình đi tới tương lai của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam với Ban Giám đốc Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045

Thưa quý vị và các bạn,

Trong 80 năm kể từ ngày lập nước, đặc biệt trong bốn thập kỷ Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh, bị bao vây cấm vận, ngày nay Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế mới nổi, năng động, đứng đầu khu vực Hiệp hội Các quốc Đông Nam Á (ASEAN) về thu hút đầu tư nước ngoài và quy mô thương mại.

Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam đã tạo dựng cục diện đối ngoại rộng mở, thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, hình thành mạng lưới 37 nước có khuôn khổ quan hệ từ đối tác toàn diện trở lên, bao gồm toàn bộ các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 18/20 nước trong Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế (G20), toàn bộ Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và ASEAN.

Trong đó, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Phát huy tinh thần của các dân tộc Á Đông, kế thừa truyền thống hòa hiếu, nhân nghĩa, Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng “4 không,” ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Chúng tôi luôn sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, là người bạn chân thành, thủy chung, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đang đề ra chiến lược phát triển nhanh, bền vững gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, với động lực phát triển cốt lõi là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trọng tâm chúng tôi thúc đẩy là các dự án chiến lược về hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, trong đó có đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc Bắc-Nam, nhà máy điện hạt nhân, các thành phố và nhà máy thông minh, trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Định hướng phát triển của Việt Nam là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn liền với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, nâng cao sức chống chịu với biến đổi khí hậu.

Vừa qua, Việt Nam đã tiến hành cuộc cách mạng toàn diện về tổ chức bộ máy, qua đó kiến tạo những không gian phát triển mới, giúp các địa phương tăng trưởng nhanh, mạnh, đồng bộ, bền vững; góp phần thiết thực, hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và cao hơn trong những năm tiếp theo.

Hàn Quốc có triết lý kinh tế nhân học (humanomics), lấy con người làm trung tâm, kết hợp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, toàn diện, bao trùm. Theo lời Vua Sejong vĩ đại, “Sức mạnh của một quốc gia xuất phát từ trí tuệ của người dân.”

Việt Nam cũng xác định “lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển.” Việt Nam có câu thơ: “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”

Sức người ở đây là tinh thần, nghị lực, truyền thống, ngày nay đặc biệt là trí tuệ con người trong khoa học công nghệ, trong trí thức, trong trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi hướng tới phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và sáng tạo của hơn 100 triệu đồng bào.

Đặc biệt, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong những lĩnh vực mũi nhọn, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế tri thức có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Chúng tôi kỳ vọng thúc đẩy hơn nữa hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường Đại học Việt Nam và các trường Đại học lớn của Hàn Quốc như Yonsei trong giáo dục đào tạo, cũng như trong xây dựng mô hình công ty công nghệ đại học, phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp, ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển vào thực tiễn.

Những nỗ lực trong giai đoạn then chốt hiện nay có ý nghĩa chiến lược, quyết định để hiện thực hóa khát vọng lớn của Việt Nam, đó là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Trên hành trình này, chúng tôi mong rằng Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

III. VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ SONG PHƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

Thưa quý vị và các bạn thân mến,

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Tuy mới chỉ trải qua 33 năm, song quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước phát triển với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Nguyên nhân chính là ở những tiếng vọng đồng điệu trong tâm hồn nhân dân hai nước, ở mối lương duyên sâu đậm, thắm tình và những sự gắn bó chặt chẽ về lợi ích thực chất và chiến lược.

Từ hơn 800 năm trước, hai dòng họ Lý của Việt Nam đã sang Bán đảo Triều Tiên định cư. Đến nay, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã lên đến hơn 350.000 người.

Tại Việt Nam cũng có gần 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, nhiều hơn toàn bộ số công dân Hàn Quốc tại Đông Nam Á cộng lại. Những người con Việt Nam và Hàn Quốc lại tiếp bước thế hệ cha anh, thắt chặt thêm mối quan hệ “thông gia” khăng khít, gắn kết, thể hiện rõ nét ở các gia đình đa văn hóa. Giới trẻ Việt Nam rất yêu thích các ngôi sao văn hóa Hàn Quốc.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất mến phục và thần tượng các huấn luyện viên Park Hang Seo, Kim Sang Sik - những người đã có công lớn mang lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam trên các đấu trường khu vực. Những sản phẩm của Samsung, Hyundai, của LG, những địa danh Seoul đã gần gũi thân thiết với người dân Việt Nam.

Người Hàn Quốc có câu “ý dân là ý trời,” người Việt Nam chúng tôi cũng luôn tâm niệm đất nước phải “lấy dân làm gốc”. Nhân dân chính là mối liên hệ kết nối đặc biệt cho tình cảm truyền thống tốt đẹp giữa hai nước chúng ta, là nền tảng để tăng cường tin cậy chính trị và vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trên cơ sở vững chắc đó, trong thời gian qua, hai nền kinh tế và các doanh nghiệp hai nước có sự kết nối ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Với Hàn Quốc, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Mỹ, là đối tác kinh tế lớn nhất tại ASEAN. Kim ngạch giữa hai nước tăng hơn 150 lần kể từ năm 1992.

Tốc độ tăng trưởng thương mại song phương cao hơn đáng kể so với các đối tác lớn khác của Hàn Quốc. Với Việt Nam, Hàn Quốc là đối tác đầu tư hàng đầu, thị trường cung cấp khách du lịch và hợp tác phát triển (ODA) đứng thứ 2, đối tác thương mại và thị trường tiếp nhận lao động thứ 3.

Hai nước tiếp tục là đối tác quan trọng của nhau trong bảo đảm an ninh, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bán đảo Triều Tiên.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ nhiều giá trị, quan điểm tương đồng về tình hình thế giới, khu vực; có tầm nhìn chung trong việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và vai trò trọng tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Việt Nam và Hàn Quốc đều có vị trí địa chiến lược quan trọng, là điểm giao thoa lợi ích của các cường quốc lớn. Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương, nằm ở trung tâm ASEAN, án ngữ tuyến giao thương hàng hải huyết mạch nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, có điều kiện thuận lợi để tăng cường vai trò kết nối trong hợp tác khu vực.

Hàn Quốc nằm ở Bán đảo Triều Tiên, phía Nam thông ra eo biển Triều Tiên, là cửa ngõ đầy tiềm năng của tuyến đường biển phương Bắc kết nối Thái Bình Dương với lục địa Á-Âu.

Việt Nam đang trở thành cứ điểm sản xuất mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các công ty Hàn Quốc, trong đó có các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyundai, SK.

Thông qua các hoạt động hợp tác, đầu tư, các tập đoàn Hàn Quốc cũng ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao; góp phần giúp chúng tôi chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các dự án như Viện Khoa học công nghệ Việt Nam -Hàn Quốc (VKIST), Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các trung tâm nghiên cứu và phát triển của các tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam, nổi bật như Trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất Đông Nam Á của Samsung tại Hà Nội có ý nghĩa rất đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thưa quý vị và các bạn,

Có thể thấy, Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ nhiều điểm tương đồng to lớn về văn hoá, lịch sử, kinh nghiệm cũng như mục tiêu và định hướng phát triển. Trên cơ sở tình cảm hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị ngày càng tăng, với đà phát triển quan hệ hai nước đang trong trạng thái tốt nhất từ trước tới nay, tôi xin nêu 5 định hướng như sau:

Thứ nhất, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, là nền tảng quan trọng hàng đầu để tiếp tục đưa Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Để đạt mục tiêu đó, chúng ta cần duy trì gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân; tăng cường giao lưu, hợp tác về ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác và thỏa thuận hiện có.

Thứ hai, phát huy vai trò trung tâm của hợp tác kinh tế - thương mại, xem đây là ưu tiên của ưu tiên. Việc doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường và mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị tại Việt Nam sẽ đem lại lợi ích chung chiến lược cho chúng ta.

Các dự án hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ củng cố sức chống chịu của hạ tầng tại Việt Nam.

Thứ ba, đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Ưu tiên hợp tác hàng đầu giữa hai nước chúng ta là công nghiệp bán dẫn, vật liệu tiên tiến và công nghệ sinh học.

Chúng tôi mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện, công nghệ sinh học, công nghệ đóng tàu. Chúng tôi đặc biệt chào đón các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ tư, tạo đột phá mới về hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động và giao lưu nhân dân. Việt Nam mong muốn học tập kinh nghiệm thành công của Hàn Quốc về xây dựng, triển khai hiệu quả chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí, quảng bá văn hoá, du lịch.

Chúng tôi cũng mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc có mặt tại các trường đại học của nhau; tiếng Hàn và tiếng Việt ngày càng phổ dụng ở mỗi nước; nhân dân hai nước, nhất là những chủ nhân của tương lai hiểu sâu hơn về văn hóa, đất nước và con người của nhau.

Thứ năm, hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, quốc tế; phối hợp xây dựng và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, với Liên hợp quốc là trung tâm. Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và chia sẻ quan điểm chung của ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng đóng vai trò kết nối đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, vì ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ, phối hợp triển khai thành công Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại Hàn Quốc và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam, hợp tác triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Hàn Quốc, Hợp tác Mekong - Hàn Quốc.

Thưa các quý vị và các bạn thân mến,

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi luôn đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Người từng viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội.”

Thanh niên là biểu tượng của tinh thần sẵn sàng thử thách, nhiệt huyết, xông pha; là biểu tượng của ý chí mạnh mẽ, không nề hà trước gian khổ, thử thách để theo đuổi hoài bão, đam mê; cũng là biểu tượng của trí óc nhạy bén, sáng tạo trong nắm bắt khoa học công nghệ và tri thức mới.

Được nuôi dưỡng và trưởng thành trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, tiếp cận từ sớm với những tinh hoa, thành tựu của nhân loại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học - công nghệ, thế hệ trẻ hai nước, trong đó có các bạn sinh viên đang có mặt tại đây sẽ là người kế thừa và tiếp nối những truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. Các bạn cũng là lực lượng tiên phong, nòng cốt quyết định quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước chúng ta.

Những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc nói chung và Đại học Yonsei nói riêng chính là những “đại sứ thiện chí” của nhân dân Việt Nam, đều khao khát, mong muốn trở thành những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển rực rỡ. Đây cũng sẽ là những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Với bề dày lịch sử quan hệ đã được nhiều thế hệ nhân dân và lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, với tinh thần quyết tâm, sức sáng tạo, nội lực và sự gắn bó chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, tôi tin rằng hai nước Việt - Hàn sẽ phát huy tối đa điểm tương đồng, ngày càng gắn kết và cùng đi đến thành công, vì hoà bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển của mỗi nước, trong khu vực và trên toàn thế giới.

Chúc tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai nước chúng ta ngày càng bền chặt, chúc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả!

Chúc Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ!

Chúc Nhân dân Hàn Quốc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc thanh niên Đại Hàn Dân Quốc và các bạn sinh viên tại Đại học Yonsei phát huy tài năng, bản lĩnh, trí tuệ, tiếp tục viết nên “Những khúc ca rồng bay”!

Xin trân trọng cảm ơn!

