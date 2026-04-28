Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Các cơ quan đại diện phải trở thành các 'trạm radar' phát hiện cơ hội

Chiều 28/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 5 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 5 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Trịnh Minh Mạnh, Trưởng ban, Ban Đào tạo đại học và sau đại học, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal và Vương quốc Bhutan; bà Nguyễn Hương Trà, Quyền Viện trưởng, Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg và Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu; ông Doãn Khánh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; bà Châu Mai Anh, Phó Cục trưởng, Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein; ông Nguyễn Thành Lê, Phó Viện trưởng, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Kazakhstan, kiêm nhiệm Cộng hòa Kyrgyzstan, Cộng hòa Tajikistan và Georgia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đại biểu và các Đại sứ được trao Quyết định. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh, đại diện các Đại sứ được bổ nhiệm bày tỏ xúc động và vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp trao quyết định; thể hiện sự ghi nhận, tin cậy và quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Ngoại giao, cũng như với các đồng chí được bổ nhiệm.

Đến nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong công tác đối ngoại, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên," thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại.

Đại diện các Đại sứ được bổ nhiệm chia sẻ những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho ngành Ngoại giao rất nặng nề, xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm của dân tộc; trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, diễn biến khó lường, công tác tham mưu chiến lược phải chú trọng để không bị động, bất ngờ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng và kỹ năng chuyên môn sắc bén đáp ứng với tình hình mới.

Đại diện các Đại sứ được bổ nhiệm khẳng định, quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; giữ vững vị thế và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế; không ngừng tự rèn luyện đạo đức, tác phong; thúc đẩy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cơ quan đại diện để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công việc chung; không ngừng học hỏi những kiến thức mới, cách làm mới, phương pháp tiếp cận hiện đại và tư duy đột phá đáp ứng với tình hình mới.

Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài; khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các đồng chí trong quá trình công tác, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các Đại sứ nhận nhiệm vụ tại những địa bàn có vị trí rất quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, đối ngoại, do đó càng phải nhận thức sâu sắc trọng trách của mình, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa quan hệ Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, bền vững và hiệu quả.

Trong bối cảnh tình hình thế giới rất phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đối ngoại càng phải gắn chặt với tiến trình phát triển, đối ngoại phải mở đường cho phát triển, góp phần hóa giải những thách thức, tranh thủ được những nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cùng với quốc phòng, an ninh phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ, các Đại sứ, phải nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; giữ vững và làm sâu sắc thêm cục diện đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, nhất là các nước láng giềng, đối tác lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống; kiên trì xây dựng lòng tin, giữ đối thoại, thúc đẩy hợp tác và xử lý khéo léo các khác biệt; đồng thời kiên quyết bảo vệ các lợi ích chính đáng của Việt Nam. Đối ngoại góp phần giữ nước từ khi chưa nguy, tạo dựng một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đưa ngoại giao kinh tế, khoa học công nghệ và phục vụ phát triển vào vị trí trung tâm; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển khoa học công nghệ và mở rộng thị trường.

Các cơ quan đại diện phải trở thành các “trạm radar” phát hiện cơ hội, là cầu nối với các trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, đồng thời cũng là điểm tựa cho các doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các Đại sứ cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng địa bàn, xác định rõ thế mạnh, nhu cầu, cơ hội hợp tác, nguồn lực và kết quả phải chuyển từ “hoạt động sang sản phẩm”; từ “tư duy quan hệ sang tạo ra giá trị phát triển.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phát huy sức mạnh mềm, nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước hòa bình, ổn định, đổi mới và có trách nhiệm. Các Đại sứ phải là người kể câu chuyện Việt Nam một cách thuyết phục, một dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng kiên cường, một đất nước đổi mới mạnh mẽ, giàu bản sắc văn hóa, một Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực cũng như là của thế giới. Không phải chỉ là quan hệ song phương, ngoại giao văn hóa, thông tin, đối ngoại mà công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân phải được triển khai hiệu quả hơn.

Nhắc lại lời Bác Hồ dạy “mọi việc thành công bởi chữ đồng,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng cơ quan đại diện đoàn kết, chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính.

Đại sứ phải xây dựng một tập thể thống nhất, kỷ luật, tận tụy, có văn hóa công vụ và có tinh thần phụng sự đất nước; phải biết tập hợp, điều phối lực lượng trong các cơ quan đại diện, phát huy sức mạnh tổng hợp, tránh chồng chéo, mọi hoạt động phục vụ lợi ích chung của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ sau khi nhận nhiệm vụ, khẩn trương cụ thể hóa các yêu cầu thành chương trình hành động của cơ quan mình, xác định rõ trọng tâm, tiến độ, trách nhiệm và hiệu quả, không để chậm trễ trong việc triển khai nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng các Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ được nguồn lực bên ngoài và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

