Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Yonsei

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 11/8 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm Đại học Yonsei và phát biểu chính sách với chủ đề: “Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển.”

Trong khuôn khổ bài phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại, Việt Nam đang phấn đấu hết sức để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển.

Về định hướng phát triển của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Tổng Bí thư cho biết, phát huy tinh thần của các dân tộc Á Đông, kế thừa truyền thống hòa hiếu, nhân nghĩa, Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng “4 không,” ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, luôn sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, là người bạn chân thành, thủy chung, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Chia sẻ về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc và các định hướng phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư bày tỏ tuy mới chỉ trải qua 33 năm song quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước đã phát triển với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Hai nước trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Tổng Bí thư nêu rõ, thời gian tới, hai nước đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; tạo đột phá mới về hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động và giao lưu nhân dân; hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, quốc tế; phối hợp xây dựng và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, với Liên hợp quốc là trung tâm.

Tổng Bí thư mong muốn, những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc nói chung và Đại học Yonsei nói riêng chính là những “đại sứ thiện chí” của nhân dân Việt Nam, đều khao khát, mong muốn trở thành những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển rực rỡ. Tổng Bí thư tin tưởng hai nước Việt-Hàn sẽ phát huy tối đa điểm tương đồng, ngày càng gắn kết và cùng đi đến thành công, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển của mỗi nước, trong khu vực và trên toàn thế giới.

Nhân dịp này, Giáo sư Yoon Dong Sup - Hiệu trưởng Đại học Yonsei - đã trao Bằng Tiến sỹ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm./.

