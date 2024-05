Vận động viên tuyên thệ. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tối 30/5, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra lễ Tổng duyệt Khai mạc Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Buổi tổng duyệt nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ Khai mạc Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 vào ngày 1/6.

Trong buổi tổng duyệt nhiều nội dung được thực hiện như Rước cờ Tổ quốc và thực hiện nghi thức chào cờ; chương trình nghệ thuật; lễ diễu hành các quốc gia tham dự; lễ thượng cờ Hội đồng thể thao học sinh Đông Nam Á và cờ Đại hội; tuyên thệ của vận động viên, trọng tài; thắp đuốc Đại hội…

Ban Tổ chức Đại hội, các sở ngành đơn vị thành phố Đà Nẵng cùng nhau phối hợp chuẩn bị về cả vật lực và nhân lực trong thời gian dài. Trong đó, Sở Y tế triển khai xử lý hóa chất phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm diễn ra các sự kiện Đại hội, lấy mẫu xét nghiệm nước nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, thường trực tại địa điểm thi đấu và địa điểm lưu trú để đảm bảo cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, thu dung điều trị tại các bệnh viện.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà hát Trưng Vương huy động học sinh tham gia nhiệm vụ biểu diễn, lễ tân, dẫn đoàn, dự Lễ Khai mạc, chỉ đạo các trường Trung học phổ thông chuẩn bị kế hoạch giao lưu cùng các đoàn dự Đại hội…

Sở Văn hóa và Thể thao thành lập Ban Tổ chức và trọng tài điều hành các môn thi đấu của Ban Tổ chức Đại hội, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra toàn bộ các dụng cụ thi đấu tại các địa điểm, định vị khu vực lắp đặt phông và trụ cờ trao thưởng tại các điểm thi đấu, phân phối huy chương, linh vật, quà tặng tại các địa điểm thi đấu….

Sở Du lịch phối hợp cùng Công an thành phố kiểm tra các điều kiện an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ tại các khách sạn được chọn phục vụ hậu cần cho Đại hội…

Công an thành phố xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông… Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games - ASG) là sự kiện thể thao thường niên dành cho các vận động viên là học sinh Trung học Cơ sở thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và được tổ chức dưới sự quản lý, điều hành của Hội đồng thể thao học sinh Đông Nam Á (ASSC).

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 diễn ra tại Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai đại hội diễn ra tại Việt Nam và lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai tổ chức.

Với thông điệp “Kết nối cùng tỏa sáng” (Connect to shine bright), Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao mà còn đề cao sự kết nối của học sinh các quốc gia trong khu vực, cùng đoàn kết vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển./.

