Tổng thống Mỹ cảnh báo gia hạn quyền kiểm soát liên bang với cảnh sát Washington

Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ kêu gọi các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa gia hạn quyền kiểm soát liên bang đối với lực lượng cảnh sát thủ đô Washington, vượt quá giới hạn 30 ngày.

Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa chính quyền liên bang và chính quyền địa phương.

Tổng thống Trump cho rằng tình trạng tội phạm bạo lực và vô gia cư tại thủ đô đang ở mức báo động, dù số liệu từ chính quyền liên bang và thành phố cho thấy tỷ lệ tội phạm bạo lực đã giảm đáng kể sau đợt tăng vọt năm 2023. Ông cũng khẳng định rằng mọi hành động của Quốc hội cũng có thể trở thành hình mẫu áp dụng cho các thành phố khác của Mỹ.

Trước đó, ông Trump từng đe dọa sẽ mở rộng can thiệp sang những thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo như Chicago, nơi mà ông cho rằng đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề tội phạm.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo rằng nếu Quốc hội không thông qua luật cho phép gia hạn quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát Washington, ông sẽ ban bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” để kéo dài thời hạn 30 ngày theo Đạo luật Tự quản Khu vực thủ đô.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nghi ngờ về tính hợp pháp của hành động này.

Ngày 11/8 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố đặt lực lượng Cảnh sát thủ đô Washington dưới quyền kiểm soát liên bang và triển khai 800 binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới đây, viện dẫn tình hình tội phạm “vượt ngoài tầm kiểm soát” - dù số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ tội phạm bạo lực đang ở mức thấp nhất trong 30 năm.

Sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp về tội phạm tại Washington của Tổng thống Trump nêu rõ tình trạng tội phạm tại thành phố này đang vượt ngoài tầm kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng đến các công chức, công dân và du khách, đồng thời gây gián đoạn giao thông cũng như hoạt động của chính phủ liên bang.

Ngoài lực lượng Vệ binh quốc gia, hàng trăm đặc vụ liên bang từ hơn 10 cơ quan đã được triển khai tại thành phố trong những ngày qua.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết trong đêm 12/8, có hơn 1.450 nhân viên thực thi pháp luật làm nhiệm vụ, trong đó có 30 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia và 750 cảnh sát thành phố.

Chiến dịch này đã dẫn đến 103 vụ bắt giữ kể từ ngày 7/8, trong đó có 43 vụ chỉ riêng trong ngày 12/8. Các tội danh bao gồm giết người, vi phạm luật vũ khí, và vi phạm luật nhập cư.

Thị trưởng Washington, bà Muriel Bowser thuộc đảng Dân chủ - từ chối bình luận về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, trước đó bà từng dẫn số liệu cho thấy tỷ lệ tội phạm bạo lực của thành phố năm 2024 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 thập kỷ./.

