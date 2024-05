Tổng thống Nga Putin khẳng định giá trị thiêng liêng của Ngày Chiến thắng

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 9/5, trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga đã diễn ra cuộc duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2024).

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì buổi lễ; tham dự còn có các nhà lãnh đạo của Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Cuba, Lào và Guinea-Bissau, cùng đại sứ các nước tại Liên bang Nga.

Theo truyền thống, mở đầu cuộc duyệt binh, trong âm hưởng của bài “Cuộc chiến Thần thánh,” đội danh dự rước quốc kỳ Nga và cờ chiến thắng của Sư đoàn súng trường Idritsa số 150 được thượng trên tòa nhà Quốc hội Đức tiến vào Quảng trường Đỏ.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chúc mừng những người tham gia duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng, nhấn mạnh đây là ngày lễ thiêng liêng.

Ông khẳng định nước Nga tưởng nhớ và vinh danh tất cả những người đã chiến đấu trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Theo Tổng thống Putin, Liên bang Nga sẽ làm tất cả để không xảy ra đụng độ trên thế giới, song không cho phép bất cứ ai đe dọa Nga.

Tổng thống Putin tự tin đảm bảo một tương lai tự do và an toàn cho đất nước và người dân đoàn kết của Nga. Ông nói: “Ngày Chiến thắng đoàn kết tất cả các thế hệ. Chúng ta tiến về phía trước, dựa vào truyền thống lâu đời của mình và chúng ta tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta sẽ đảm bảo một tương lai tự do, an toàn cho nước Nga, những người dân đoàn kết của chúng ta.”

Binh sĩ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga ngày 9/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn 9.000 người và 75 thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, trong số này có các xe bọc thép Tiger, Typhoon, và Ural, cũng như các hệ thống tên lửa Iskander, Yars và S-400, cùng với các đội bay nhào lộn “Hiệp sĩ Nga” và “Chim én.”

Các nhóm người diễu binh qua Quảng Đỏ bao gồm các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội theo loại và quân chủng, các khối của các học viện quân sự nổi tiếng như Suvorov, Nakhimov, nhóm Quân đội Thanh niên, nữ quân nhân, nhóm Cossacks và dàn nhạc quân sự tổng hợp.

Năm nay, các cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức tại 7 thành phố anh hùng và 18 thành phố nơi đặt trụ sở các quân khu, hạm đội và quân đoàn vũ trang tổng hợp.

Tổng cộng có khoảng 150.000 người và 2.500 phương tiện vũ khí, thiết bị quân sự tham gia các cuộc duyệt binh trên toàn nước Nga. Cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ lần đầu tiên được phát sóng tại các nhà ga đường sắt.

Cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ diễn ra trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và được tổ chức chỉ 2 ngày sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin./.

Liên bang Nga tiến hành cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng Hơn 9.000 người và 75 thiết bị quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moskva, trong đó có các xe bọc thép, các hệ thống tên lửa, cùng các đội bay nhào lộn “Hiệp sỹ Nga” và “Chim én.”