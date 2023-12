TP.HCM: Công an truy bắt đối tượng nghi cướp tiệm vàng ở quận Tân Bình

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ)

Ngày 4/12, Công an quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, Công an Thành phố điều tra, truy bắt đối tượng nghi cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào chiều 3/12, một người đàn ông đi xe máy tới tiệm vàng ở đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), sau đó xông vào dùng vật nghi là súng uy hiếp người bên trong.

Ít phút sau, người này vội đi ra xe máy rồi tẩu thoát. Những người trong tiệm đã hô hoán cho người dân biết.

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét.

Trước đó, ngày 24/10, nhân viên Phòng giao dịch Nhị Xuân trực thuộc Chi nhánh Hóc Môn của Sacombank cũng bị ba đối tượng dùng súng uy hiếp cướp tiền.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 22 giờ từ lúc các nghi phạm gây án và tẩu thoát, Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất truy bắt được Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, ngụ Bình Dương) khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài; phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, ngụ Vĩnh Long) khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, ngụ Bến Tre) khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh./.