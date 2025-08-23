Trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) chính thức ra mắt trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường (AR) gắn với thế giới thực đầu tiên vào ngày 22/8, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Không gian trưng bày chuyên đề "Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai."

Đây là lần đầu tiên công nghệ AR ứng dụng điện toán không gian được triển khai tại các điểm di tích lịch sử quan trọng, mở ra phương thức tham quan hoàn toàn mới kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại.

Toàn bộ khu vực tầng 2 của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã được số hóa với độ chính xác cao, tạo nền tảng hiển thị nội dung số sống động ngay tại vị trí thực tế: mô hình 3D tái hiện bối cảnh, nhân vật, hiện vật; phim tư liệu; biển báo và chỉ dẫn tương tác; thuyết minh tự động theo từng chủ đề. Với công nghệ định vị trực quan bằng thị giác máy tính (Visual Positioning System - VPS) do Viettel High Tech phát triển, người tham quan chỉ cần đưa điện thoại lên là có thể khám phá các mô hình 3D tái hiện lịch sử, video tư liệu, biển báo, chỉ dẫn, hiệu ứng minh họa và thuyết minh tự động hiển thị chính xác tại từng vị trí thực tế mang đến cảm giác như lịch sử đang sống lại ngay trước mắt.

﻿Đây là lần đầu tiên công nghệ AR ứng dụng điện toán không gian được triển khai tại các điểm di tích lịch sử quan trọng, mở ra phương thức tham quan hoàn toàn mới kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. (Ảnh: Viettel High Tech)

Tại phòng triển lãm chuyên đề, công nghệ AR giúp tái hiện không khí sôi nổi của “cuộc chiến không tiếng súng” chống nạn mù chữ, đưa người xem từ những mái đình, sân chùa của năm 1945 đến những lớp học đặc biệt trên đồng ruộng, bến sông… Không gian này trở thành “cửa sổ” mở ra chiều sâu lịch sử, giúp khách tham quan tiếp cận những câu chuyện và hiện vật quý theo cách trực quan, sinh động và cá nhân hóa.

Trải nghiệm này mang đến hình thức tham quan “một khuôn viên - vô số lớp nội dung - không cần hướng dẫn viên” cho phép du khách tự do khám phá, tương tác và tiếp nhận thông tin theo cách sinh động, trực quan mà không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Đây được xem là một trong những xu hướng mới của du lịch thông minh, đặc biệt hấp dẫn giới trẻ và khách quốc tế.

Trải nghiệm này mang đến hình thức tham quan “một khuôn viên - vô số lớp nội dung - không cần hướng dẫn viên” cho phép du khách tự do khám phá, tương tác và tiếp nhận thông tin theo cách sinh động, trực quan mà không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào. (Ảnh: Viettel High Tech)

Nhờ khả năng phân lớp và định vị nội dung số chính xác, hệ thống của Viettel High Tech cho phép đồng thời tổ chức nhiều chuyên đề hoặc triển lãm khác nhau ngay trong cùng một không gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách tham quan và đảm bảo trải nghiệm cá nhân hóa cho từng nhóm hoặc từng người.

Trước đó, giải pháp này được ra mắt trải nghiệm tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch với hơn 40.000 m2 được số hóa với dữ liệu không gian ảo có độ chính xác cao.

Việc ứng dụng công nghệ điện toán không gian của Viettel High Tech vào các địa điểm, di tích quốc gia đặc biệt không chỉ mang lại trải nghiệm tham quan đột phá, mà còn góp phần gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa giá trị lịch sử qua ngôn ngữ công nghệ số. Đây là bước tiến quan trọng, mở ra triển vọng ứng dụng AR trong văn hóa, giáo dục, du lịch và bảo tồn di sản./.

