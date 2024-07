Triển khai cung cấp 13 tiện ích trên VNelD, nghiên cứu định danh tàu thuyền

Thủ tướng giao Bộ Công an triển khai cung cấp 13 tiện ích trên VNelD; nghiên cứu triển khai định danh tàu thuyền trên nền tảng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân thao tác xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngày 12/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 316/TB-VPCP thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ "điểm nghẽn" Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Thông báo nêu rõ Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong tháo gỡ các "điểm nghẽn" Đề án 06 và thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, "việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh," "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm," phát huy quyết tâm "đã nói là làm, đã làm phải có kết quả," "chỉ bàn làm, không bàn lùi," trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc đã chỉ ra.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, kiểm điểm tình hình triển khai các dịch vụ công thiết yếu bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ theo quy định; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền, hoàn thành theo tiến độ theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Cơ quan: Quốc phòng, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật giải quyết triệt để việc thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư theo lộ trình đã thống nhất với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Báo cáo số 155/BC-TCT ngày 29/3/2024.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các Bộ, Cơ quan: Công an, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Bạc Liêu, Phú Yên khẩn trương hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023, đề ra lộ trình và báo cáo kết quả trong tháng 7 năm 2024.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện tích hợp thông tin vào thẻ căn cước theo khoản 2 Điều 22 Luật Căn cước năm 2023 và rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung dữ liệu của hệ thống thông tin do bộ, ngành quản lý với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư để phục vụ triển khai cấp căn cước từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định của Luật Căn cước.

Các Bộ, Cơ quan: Công an, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 18/CT-TTg để đề xuất sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm quản lý toàn diện và xác định một đầu mối quản lý nhà nước chung về hoạt động thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trong nước và xuyên biên giới, cắt giảm thủ tục hành chính, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các tiện ích thanh toán điện tử và tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý thuế.

Các Bộ, Cơ quan: Công an, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng và thống nhất kế hoạch chi tiết về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện số hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu của mỗi bộ, ngành về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trong nước và xuyên biên giới. Trên cơ sở đó, giao Bộ Công Thương xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử.

Tiếp tục triển khai cung cấp 13 tiện ích trên VNelD

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp tục triển khai cung cấp 13 tiện ích trên VNelD. Đặc biệt, triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNelD tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên-Huế để nhân rộng trên toàn quốc trong tháng 7/2024.

Ứng dụng VNeID. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Công an phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các địa phương nâng cấp, hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Phần mềm dịch vụ công liên thông, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông được thông suốt, hiệu quả theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024.

Nghiên cứu giải pháp triển khai định danh tàu thuyền

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính nghiên cứu giải pháp triển khai định danh tàu thuyền trên nền tảng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 5/4/2024.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai nền tảng giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) với các chuyên đề về chuyển đổi số và an toàn, an ninh thông tin.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Thúc đẩy tiến độ kết nối, đồng bộ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp và lộ trình làm sạch tài khoản cho các trang thương mại điện tử và các trang mạng xã hội thực hiện hoạt động kinh doanh, quảng cáo. Rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, kỹ thuật để sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử đáp ứng mục tiêu quản lý hoạt động thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử nói chung, livestream bán hàng nói riêng, nhất là các hành vi bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, trốn thuế, gian lận thuế...

Livestream bán hàng tại chợ đêm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Bộ Công an nghiên cứu, rà soát sửa đổi Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 3.0 theo hướng bổ sung nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 9/2024.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nhằm tăng cường chế tài xử lý, đình chỉ, ngăn chặn, thu hồi giấy phép hoạt động đối với hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng khi có vi phạm pháp luật chuyên ngành; đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý, phát triển các mô hình giao nhận, chuyển phát nhanh trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt là hoạt động xuyên biên giới phù hợp với quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý thuế, tiếp tục cung cấp các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ việc kê khai, nộp thuế theo phương thức điện tử, triển khai các giải pháp về hóa đơn điện tử đối với hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng trên các nền tảng công nghệ số. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Xây dựng mô hình quản lý rủi ro đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, livestream bán hàng; đẩy mạnh áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu lớn, đưa ra các cảnh báo đối với trường hợp có rủi ro về thuế.

Mua hàng online. (Ảnh minh họa: Phạm Hậu/TTXVN)

Bộ Tư pháp nghiên cứu, có giải pháp chia sẻ các dữ liệu hộ tịch, đặc biệt là dữ liệu khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cải chính hộ tịch cho các bộ, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của ngành tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, hoàn thành trong tháng 7 năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024.

Quản lý, phát triển bền vững các nền tảng thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, phát triển bền vững các nền tảng thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới; nghiên cứu, bổ sung quy định các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng phải được định danh đầy đủ trên các nền tảng trước khi thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ; triển khai các giải pháp để quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ số.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc đối soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe; cập nhật kịp thời dữ liệu về cấp mới, cấp đổi, bảo đảm dữ liệu giấy phép lái xe "đúng, đủ, sạch, sống" để người dân sử dụng giấy phép lái xe trên VNelD khi tham gia giao thông và phục vụ xử phạt vi phạm hành chính về giao thông qua VNelD; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất và triển khai các quy định nhằm tăng cường quản lý các mô hình vận tải, vận chuyển hàng hóa trên các nền tảng công nghệ số.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật Đất đai về việc đăng ký đất đai, quản lý tài sản gắn liền với đất và xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ làm sạch dữ liệu, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống."

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNelD. Đánh giá kết quả, xây dựng Kế hoạch triển khai nhân rộng toàn quốc bắt đầu từ tháng 7 năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2 năm 2024.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp với cơ quan thuế, hỗ trợ về nhân lực và kinh phí triển khai các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng trên địa bàn; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để quản lý lĩnh vực bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng; tăng cường rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn theo quy định.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên-Huế, Kiên Giang, Bình Dương, Khánh Hòa, Quảng Ninh mở rộng việc triển khai thí điểm đối với hồ sơ sức khỏe điện tử; thu thuế khoán hộ kinh doanh cá thể và đẩy mạnh giải pháp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm chống thất thu thuế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 7/2024./.

