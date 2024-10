Triển lãm IEAE gia tăng kết nối toàn cầu lĩnh vực điện tử, thiết bị thông minh

Triển lãm IEAE quy tụ những sản phẩm mới nhất, công nghệ tiên tiến nhất từ hơn 200 thương hiệu và nhà máy nghiên cứu, sản xuất. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Triển lãm quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) đã chính thức khai mạc sáng nay (30/10) tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E), số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Với diện tích trưng bày 6.000 mét vuông, triển lãm IEAE thu hút hơn 260 đơn vị đến từ Trung Quốc và Việt Nam, tập trung trưng bày các công nghệ tiên tiến và các sản phẩm sáng tạo, thiết kế thông minh như: điện tử tiêu dùng, điện tử di động, thiết bị đeo thông minh, máy tính và linh kiện máy tính, thiết bị gia dụng thông minh, phụ kiện và linh kiện điện tử.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công Thương) cho biết sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ đã đưa chúng ta bước vào thời đại công nghệ 4.0, nơi mà ngành điện tử và thiết bị thông minh phát triển chưa từng có và đóng vai trò thiết yếu trong mọi mặt của cuộc sống, từ sản xuất, thương mại, y tế, giáo dục cho đến giải trí...

Bên cạnh đó, điện tử và công nghệ cùng những ứng dụng tuyệt vời đã và đang góp phần thay đổi cách mà con người tương tác với thế giới xung quanh, hướng tới tương lai ngày càng thông minh và kết nối hơn.

Các doanh nghiệp không chỉ mang đến triển lãm những công nghệ mới nhất mà còn trao đổi và hợp tác chuyên sâu với các đối tác trong và ngoài nước tại triển lãm IEAE. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Trong xu thế chung đó, Việt Nam ngày nay đã trở thành 01 mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trong khu vực và thế giới về lĩnh vực điện tử, điện gia dụng và thiết bị thông minh. Không những vậy, với quy mô dân số trên 100 triệu người đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng và nền kinh tế liên tục tăng trưởng cao, ổn định những năm qua (năm 2024, kinh tế Việt Nam cũng được dự báo tăng trưởng từ 7-7,4%), Việt Nam cũng là một thị trường tiêu dùng rất tiềm năng trong lĩnh vực này.

“Ba ngày triển lãm sẽ là dịp tốt để cộng đồng doanh nghiệp trong nước tăng cường giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác chuyên sâu với đối tác quốc tế, gia tăng kết nối toàn cầu, mở rộng thị trường và cải tiến sản phẩm trong lĩnh vực điện tử và thiết bị thông minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành điện tử và thiết bị thông minh tại Việt Nam,” ông Tô Ngọc Sơn nói.

Theo ông Mo Si Jian, Phó chủ tịch Tập đoàn Triển lãm ChaoYu, triển lãm lần này quy tụ những sản phẩm mới nhất, công nghệ tiên tiến nhất từ hơn 200 thương hiệu và nhà máy nghiên cứu, sản xuất đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và hơn 16 tỉnh, thành phố tại Trung Quốc, mang đến cho đơn vị triển lãm và khách tham quan cơ hội học hỏi lẫn nhau và tìm kiếm điểm chung.

“Một cơ hội có giá trị. Chúng tôi tin rằng việc tổ chức thành công triển lãm này sẽ thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp, tiếp thêm sức bật cho sự phát triển của ngành điện tử và thiết bị thông minh của Việt Nam nói riêng và cả toàn cầu nói chung,” ông Mo Si Jian nhấn mạnh.

Công ty Rạng Đông giới thiệu sản phẩm thông minh tại triển lãm IEAE. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, triển lãm IEAE thu hút nhiều công ty, thương hiệu nổi tiếng. Đơn cử, trong ngành thiết bị gia dụng có sự tham gia của Bear Electric Co., Ltd (BEAR), Foshan Shunde Stelang Electric Appliance Co., Ltd, Cixi Beilian Electrical Appliance Co., Ltd.

Về điện tử tiêu dùng có sự tham gia của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Điện tử Chengtai Thâm Quyến (T&G), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thông minh Starmax Đông Quản, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông minh Thâm Quyến Hainoteko.

“Các công ty trên không chỉ mang đến triển lãm những sản phẩm với những công nghệ mới nhất mà còn trao đổi và hợp tác chuyên sâu với các đối tác trong và ngoài nước trong thời gian triển lãm, cùng khám phá các cơ hội thị trường mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành,” đại diện Ban Tổ chức cho hay.

Triển lãm quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) diễn ra trong 3 ngày từ 30/10 tới 01/11, dự kiến chào đón trên 10.000 lượt khách đến tham quan./.