Khai mạc Vietnam Security Summit 2024: An toàn trong thời kỳ bùng nổ AI

Sáng 30/5 tại Hà Hà Nội đã diễn ra Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit 2024). Đây là sự kiện thường niên về an toàn thông tin được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục An toàn Thông tin và Tập đoàn IEC.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 đại biểu cấp cao phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin đến từ khối Chính phủ, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Viễn thông, Bán lẻ và Thương mại điện tử, Vận tải – Logistics, Năng lượng, Sản xuất,...

Theo con số được thông tin tại Vietnam Security Summit 2024, chỉ riêng năm 2023, thế giới ước tính thiệt hại tới 8.000 tỷ USD bởi các cuộc tấn công mạng (tương đương gần 21 tỷ USD mỗi ngày), con số đó dự kiến sẽ tăng lên 9.500 nghìn tỷ USD vào năm 2024. Cứ sau 11 giây lại có một tổ chức trên toàn cầu bị tấn công bằng Ransomware.

Ngoài ra, có hơn 353 triệu người đã bị ảnh hưởng do vi phạm dữ liệu với chi phí trung bình toàn cầu của một vụ vi phạm dữ liệu lên tới 4,45 triệu USD. Đây là những con số biết nói, đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ của công nghệ AI.

Với chủ đề "An toàn trong thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo," phiên Toàn thể đóng vai trò là diễn đàn uy tín để đại diện lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền, những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng chia sẻ những định hướng, tầm nhìn và giải pháp nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an toàn cho cơ sở dữ liệu trong thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long khẳng định, việc đảm bảo an toàn thông tin, cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan Chính phủ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long khẳng định việc đảm bảo an toàn thông tin, cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan Chính phủ. Sự hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội chia sẻ thông tin và kinh nghiệm mà còn giúp chúng ta tăng cường khả năng phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các mối đe dọa.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, để an toàn trong thời kỳ bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi, các cơ quan, tổ chức cần nhận thức rõ và triển khai rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các hệ thống thông tin, tổ chức triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của Vietnam Security Summit 2024 là lễ khai trương Nền tảng quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin.

Nền tảng này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Song song với phiên Toàn thể và các Hội thảo chuyên đề, Triển lãm An toàn không gian mạng với sự tham gia của hơn 50 nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu khu vực và trên thế giới như Công ty An ninh mạng Viettel, Cloudflare, Sophos, Opswat, CMC.../.

