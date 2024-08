Trung Quốc cắt giảm gần 80% giấy phép xây mới nhà máy điện than

Trong nửa đầu năm 2024, Trung Quốc chỉ đưa vào vận hành 14 nhà máy điện than với tổng công suất khoảng 10,3 gigawatt (GW), giảm 79,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khí thải phát ra từ nhà máy điện than ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo của tổ chức môi trường Hòa bình xanh Đông Á (Greenpeace East Asia) được công bố vào ngày 20/8, Trung Quốc đã cắt giảm gần 80% số giấy phép xây dựng mới các nhà máy điện than trong nửa đầu năm 2024.

Báo cáo cho thấy trong nửa đầu năm nay, tổng công suất điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc đạt mức 11,8 terawatt (TW), chiếm 84,2% lượng điện kết nối lên mạng lưới. Đây cũng là lần đầu tiên công suất của điện gió và điện mặt trời ở Trung Quốc vượt công suất điện than (11,7TW) trong giai đoạn nửa đầu năm.

Trong khi đó, việc xây dựng mới các nhà máy điện than tại Trung Quốc đang chậm lại. Trong nửa đầu năm 2024, Trung Quốc chỉ đưa vào vận hành 14 nhà máy điện than với tổng công suất khoảng 10,3 gigawatt (GW), giảm 79,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người đứng đầu tổ chức Greenpeace East Asia Gao Yuhe nhận định việc mở rộng sản xuất điện gió và điện mặt trời tại Trung Quốc đang diễn ra mạnh mẽ, trong bối cảnh việc xây dựng các nhà máy điện than chậm lại.

Greenpeace cho rằng Trung Quốc nên đầu tư vào việc cải thiện kết nối lưới điện, để tăng sản lượng từ các nhà máy điện gió và điện mặt trời khổng lồ của Trung Quốc.

Theo Trung tâm nghiên cứu năng lượng và không khí sạch có trụ sở tại Helsinki (Phần Lan), lượng khí thải carbon tại Trung Quốc có thể đã đạt đỉnh trong năm 2023.

Trong quý 2, lượng khí thải carbon của Trung Quốc giảm 1% so với cùng kỳ năm trước - quý đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm kể sau đại dịch COVID-19./.

Australia lùi thời điểm đóng cửa nhà máy nhiệt điện than lớn nhất nước Nhà máy điện Eraring khổng lồ ở bang New South Wales dự kiến đóng cửa vào năm 2025, nhưng đã được chính quyền bang trao quyết định hỗ trợ kéo dài 2 năm trong bối cảnh nguy cơ thiếu hụt năng lượng.