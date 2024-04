Nhà máy điện ở Mỹ nỗ lực giảm sử dụng than đá xuống mức thấp kỷ lục

Công nhân làm việc tại một mỏ than ở Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà máy điện của Mỹ đang trên đà cắt giảm tỷ trọng sử dụng than đá trong sản xuất điện xuống mức thấp kỷ lục trong những tháng tới, khi nhu cầu sưởi ấm kết thúc và sản lượng từ các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời và gió đạt mức cao kỷ lục.

Theo dữ liệu do tập đoàn LSEG tổng hợp, trong 3 tháng đầu năm nay, tỷ trọng sử dụng than đá trong tổng nguồn năng lượng của Mỹ là khoảng 16%, thấp hơn mức 17% của cùng kỳ năm ngoái và mức 24,3% trong quý I/2021.

Kể từ ngày 1/3, tỷ lệ này còn giảm xuống 12,6%, mức thấp nhất kể từ cùng kỳ năm 2021. Nếu nhu cầu sưởi ấm giảm như thường lệ trong tháng 4 và tháng 5, trong khi sản lượng điện từ năng lượng mặt trời và gió tăng lên, các nhà sản xuất điện có thể sẽ cắt giảm lượng than đá sử dụng hơn nữa trong thời gian tới và giảm tỷ trọng xuống dưới 10% tổng nguồn năng lượng.

Tỷ trọng sử dụng than đá thấp nói trên là một cột mốc quan trọng đối với lĩnh vực khí hậu của Mỹ. Thậm chí, khi việc sử dụng than đá tăng trở lại trong mùa Hè do các nhà máy điện tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điều hòa, thì khả năng tỷ trọng sử dụng than đá giảm xuống dưới 10% trong năm 2024 cho thấy việc ngừng sử dụng hoàn toàn than đá có thể khả thi trong những năm tới.

Mặc dù không phải tất cả các nhà máy điện của Mỹ đều có thể cắt giảm mạnh việc sử dụng than đá, nhưng ở hầu hết các khu vực sử dụng nhiều than, các nhà máy điện đều sẵn sàng hạn chế sử dụng than trong thời gian nhu cầu sưởi ấm thấp như tháng 4 và tháng 5, góp phần vào mục tiêu giảm tình trạng ô nhiễm trong thời gian tới.

Theo tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember, Mỹ là quốc gia sử dụng than đá lớn thứ ba trên thế giới và phát thải khoảng 640 triệu tấn CO2 từ hoạt động sản xuất điện sử dụng than vào năm 2023./.

