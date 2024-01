Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ trung bình năm 2023 cao kỷ lục

Người dân mặc áo chống nắng bảo vệ trong thời tiết nắng nóng gay gắt tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 29/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc (NCC) ngày 2/1 cho biết nhiệt độ trung bình của nước này trong năm 2023 ở mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu về nhiệt độ bắt đầu được ghi chép.

Nhiệt độ trung bình của Trung Quốc năm ngoái là 10,7 độ C, vượt mức cao kỷ lục 10,5 độ C từng được ghi nhận vào năm 2021.

Nhiệt độ tại đa số các khu vực trên cả nước Trung Quốc đều cao hơn 0,5-1 độ C so với bình thường.

Trong năm 2023, 127 trạm khí tượng quốc gia trên khắp Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ ban ngày cao kỷ lục.

Tháng Bảy vừa qua, thủ đô Bắc Kinh đã phá kỷ lục 23 năm qua với 27 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ.

Tháng 10, nhiệt độ trung bình ở thành phố này trong 10 ngày cuối tháng (21-31/10) là 14,5 độ C, cao hơn 3,4 độ C so với cùng kỳ các năm và là mức cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961.

Ngoài nhiệt độ cao chưa từng thấy, Trung Quốc cũng hứng chịu lũ lụt tàn phá khắp miền Bắc trong năm 2023.

Vào mùa Đông, đợt không khí lạnh kéo dài buộc nhà chức trách ban bố cảnh báo tại nhiều khu vực của cả nước. Nhiệt độ trong tháng 12/2023 cũng giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử tại nhiều nơi của Trung Quốc.

Giới chuyên gia cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan nguy cơ gia tăng do hiện tượng biến đổi khí hậu. Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus cho rằng năm 2023 sẽ là năm nóng nhất từ trước đến nay./.



