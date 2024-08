Trung Quốc phê duyệt nhiều dự án điện hạt nhân lớn để giảm khí thải

Một nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). . (Nguồn: Weibo/CPNN)

Trung Quốc mới đây đã phê duyệt 11 lò phản ứng hạt nhân tại năm địa điểm. Động thái này đã xác lập kỷ lục về số lượng giấy phép được cấp, trong bối cảnh chính phủ nước này ngày càng dựa vào năng lượng hạt nhân để hỗ trợ mục tiêu cắt giảm khí thải.

Theo tờ báo China Energy News thuộc sở hữu nhà nước, Quốc vụ viện đã “bật đèn xanh” cho các lò phản ứng mới tại những địa điểm trải rộng khắp các tỉnh Giang Tô, Sơn Đông, Quảng Đông, Chiết Giang và Quảng Tây.

Ấn phẩm tài chính Jiemian cho biết tổng vốn đầu tư cho cả 11 cơ sở này ít nhất là 220 tỷ nhân dân tệ (31 tỷ USD) với thời gian xây dựng khoảng 5 năm.

Trong một văn bản gửi lên Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), CGN Power, công ty con đã niêm yết của tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước China General Nuclear Power Corp. (Tập đoàn Điện Hạt nhân Trung Quốc), cho biết đã được phê duyệt cho 6 lò phản ứng tại 3 địa điểm.

Trong khi đó, China National Nuclear Corp. (Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc) cho biết trên WeChat rằng họ cũng đã được chấp thuận cho 3 lò phản ứng, còn State Power Investment Corp. (Tập đoàn Đầu tư Điện lực Nhà nước) cho biết đã nhận được phê duyệt cho 2 cơ sở.

Trong số các dự án mới này có một lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao tại nhà máy Xuwei ở Giang Tô, do China National Nuclear Corp.

(CNNC) vận hành. CNNC cho biết thiết kế này được gọi là lò phản ứng thế hệ thứ tư, cung cấp cả nhiệt và điện với các tính năng an toàn tiên tiến hơn.

Hai lò phản ứng còn lại được phê duyệt trong đợt này của CNNC là các lò phản ứng Hualong One tại nhà máy Xuwei, trong khi tất cả sáu lò phản ứng được duyệt của CGN cũng là Hualong One - một loại lò phản ứng hạt nhân do Trung Quốc thiết kế.

Các dự án mới trong những năm gần đây đều có thiết kế này đã sử dụng gần như hoàn toàn những thành phần do Trung Quốc sản xuất.

Trung Quốc hiện có số lượng lò phản ứng hạt nhân đang xây dựng nhiều nhất thế giới. Chỉ trong hai năm qua, nước này đã phê duyệt 10 lò phản ứng mới mỗi năm.

Theo BloombergNEF, Trung Quốc được dự đoán sẽ trở thành nhà sản xuất điện hạt nhân hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Theo Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, nước này hiện có 56 lò phản ứng đang hoạt động, với tổng công suất tương đương khoảng 5% tổng nhu cầu điện.

Công ty chứng khoán Citic Securities dự đoán Trung Quốc có thể phê duyệt khoảng 10 lò phản ứng mới mỗi năm trong 3-5 năm tới./.

