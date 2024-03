Trung Quốc thử nghiệm tàu đô thị nhiên liệu hydro đầu tiên với vận tốc 160km/h

Tàu đô thị nhiên liệu hydro được thử nghiệm ở vận tốc 160km/h. (Nguồn: CRRC)

Ngày 21/3, Trung Quốc đã hoàn tất thử nghiệm đối với tàu đô thị đầu tiên chạy bằng nhiên liệu hydro do nước này tự phát triển.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành ở vận tốc 160km/h, đánh dấu bước đột phá của Trung Quốc trong việc ứng dụng năng lượng hydro đối với vận tải đường sắt.

Đoàn tàu do Công ty đường sắt CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. phát triển ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc đã đạt hiệu suất toàn diện trong cuộc thử nghiệm này.

Không giống các đoàn tàu truyền thống vốn dựa vào nhiên liệu hóa thạch hoặc hệ thống dây xích để cung cấp năng lượng, tàu đô thị đang được Trung Quốc thử nghiệm có hệ thống năng lượng hydro tích hợp, có thể cung cấp nguồn năng lượng mạnh và lâu dài. Tầm hoạt động tối đa của tàu là hơn 1.000km.

Dữ liệu thử nghiệm cũng cho thấy mức tiêu thụ năng lượng trung bình của tàu là 5 kWh/km - tương đương tốc độ nhanh hàng đầu thế giới của các loại tàu năng lượng sạch./.

Trung Quốc thử nghiệm thành công tàu đệm từ siêu tốc thế hệ mới Tàu đệm từ tốc độ thấp và trung bình thế hệ mới của Trung Quốc mới đây đã hoàn thành bài chạy thử nghiệm với tốc độ 120 km/giờ tại thành phố Thượng Hải.