Trung Quốc yêu cầu Pakistan đảm bảo an ninh cho hành lang kinh tế chung

Trung Quốc hối thúc Pakistan đảm bảo an ninh tuyệt đối cho CPEC sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Sindh của Pakistan hôm 6/10 làm hai công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ gần sân bay quốc tế Karachi, miền Nam Pakistan đêm 6/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã hối thúc Pakistan áp dụng thêm các biện pháp cụ thể để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) cũng như an toàn và an ninh cho các nhân viên, các dự án và các tổ chức của Trung Quốc tại quốc gia này.

Yêu cầu được đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Sindh của Pakistan hôm 6/10 làm hai công dân Trung Quốc thiệt mạng và một người bị thương.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công trên, bộ này đã cùng với Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để nhanh chóng giải quyết vụ việc.

Phía Trung Quốc đề nghị Pakistan cứu hộ người bị thương, tìm hiểu gốc rễ vụ việc và bắt giữ, xét xử thủ phạm. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng yêu cầu Pakistan khắc phục các lỗ hổng an ninh.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực chống khủng bố của Islamabad và sẵn sàng hợp tác để ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ quán cũng khuyến cáo các công dân và doanh nghiệp Trung Quốc tại Pakistan theo dõi sát tình hình an ninh địa phương, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh và phòng ngừa để đảm bảo an toàn./.

Nổ gây thương vong gần sân bay quốc tế Karachi ở miền Nam Pakistan Theo nguồn tin từ cảnh sát Pakistan, ít nhất một người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ nổ gần sân bay Karachi ở miền Nam nước này vào đêm 6/10 (theo giờ địa phương).