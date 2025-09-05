Từ 1/10, người dân Tuyên Quang có thể làm thủ tục hành chính ở bất kỳ xã nào

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ ngày 1/10 tới, toàn tỉnh sẽ tổ chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại tất cả 124 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Đ

ây là giải pháp đột phá của tỉnh Tuyên Quang nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng và vận hành quy trình nội bộ, quy trình liên thông và quy trình điện tử.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng danh mục thủ tục hành chính kèm mã số, tên thủ tục, thời gian xử lý ở từng cấp và xác định cơ quan chuyên môn trực tiếp giải quyết.

Các đơn vị phân công công chức kiểm soát thủ tục hành chính, quản trị công nghệ thông tin để thiết lập luồng xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, bảo đảm hồ sơ được chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp xã, bước đầu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ giấy được số hóa, ký số và gửi bổ sung qua dịch vụ bưu điện để bảo đảm tính pháp lý, đồng bộ trong xử lý.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả được chuẩn hóa. Người dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Hồ sơ sau khi tiếp nhận được số hóa, ký số, chuyển trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và gửi qua bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền. Kết quả sau giải quyết được trả cho người dân bằng cả hai hình thức: bản giấy qua bưu điện và bản điện tử ký số lưu tại kho dữ liệu cá nhân.

Song song với việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh xây dựng mô hình liên thông số thống nhất, quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh xây dựng giải pháp kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu.

Các phương án bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ứng phó, khắc phục sự cố và khôi phục dữ liệu cũng được xây dựng, tuân thủ quy định pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và bí mật Nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, chủ trì cập nhật kiến trúc số tỉnh Tuyên Quang, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và mô hình liên thông số.

Công an tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng, điều phối hoạt động ứng cứu và xử lý sự cố nhằm bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh./.

